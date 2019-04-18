Результати виборів 2019 будуть відомі вже 21 квітня о 20:00. Факти ICTV підготували проект, де розповідають про найважливіше у день виборів – екзит-поли, особливості їх проведення, порушення та їх попередження.

Вибори в Україні 2019 добігають кінця. Вже у неділю 21 квітня відбудеться голосування, яке підіб’є підсумки всієї кампанії, за якою українці спостерігали майже чотири місяці.

Ім’я наступного президента України ЦВК оголосить протягом 10 днів після голосування, але не пізніше 1 травня.

Однак, аби не чекати так довго, дані екзит-полу 2019 Факти ICTV повідомлять вже о 20:00 21 квітня.

Ми зібрали для вас все, що треба знати виборцю – чому нашому екзит-полу можна довіряти, як він проводиться та що вирізняє його з поміж інших. Окрім того, ми нагадуємо, як поводитись на дільниці, щоб не порушувати законодавство, як розпізнати фальсифікації і порушення та куди звертатись, якщо вони відбуваються на ваших очах.

Екзит-поли – це соціологічні опитування виборців, які проводяться у день голосування на виході з виборчих дільниць.

Вони контролюють якість та прозорість виборчих процедур. Окрім того, оприлюднюються вже у день виборів і мають незначну похибку (до 2,5%), що дозволяє дізнатись приблизні результати вже після закриття дільниць.

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Національний екзит-пол фінансується міжнародними організаціями та не залежить від політичних сил або кандидатів, на відміну від ряду інших екзит-полів, які також будуть проводитись у цей день.

Якість його результатів гарантуватимуть одразу дві соціологічні компанії (КМІС та Центр Разумкова), які будуть одночасно робити опитування.

Однак, ці дані – не остаточні.

У вибірки для опитувань не включають спеціальні дільниці (лікарні, в’язниці, військові частини, закордонні дільниці та голосування на дому). Це близько 5% виборців. Саме тому можлива похибка до 2,5%.

Для порівняння, у першому турі вона склала 1,97%, у 2012 році – 1,9%, у 2014 році – 1,3%.

Інтерв’юери будуть обирати кожного 12-го виборця, що виходить з дільниці.

Буде проведене анонімне опитування – респондент сам заповнює паперову анкету і вкидає її в скриньку екзит-полу.

Анкета міститиме питання про вибір, який зробила особа, її стать, вікову групу, освіту, а також час прийняття рішення. На основі цих даних соціологи складуть портрет виборця кожного з кандидатів.

Нагадаємо, Факти ICTV писали про портрети виборців за результатами першого туру.

Окрім того, слід бути уважними на виборчих дільницях. Побачивши підозрілу поведінку, зверніть на це увагу – можливо на ваших очах розгортається схема фальсифікації. Фальсифікації можуть мати різні форми, однак Факти ICTV дослідили найпоширеніші з них.

Карусель. Людина виносить чистий бюлетень за межі дільниці і передає його керівнику схеми, той заповнює потрібні поля і передає бюлетень наступній людині, яка йде голосувати. В урну вона кидає попередньо заповнений бюлетень, а свій чистий виносить з дільниці і віддає керівнику.

Тому, якщо вас будуть просити за винагороду винести свій бюлетень, не погоджуйтесь – вас намагаються вплутати у схему.

Мертві душі. Технологія не нова – в списки виборців вносять імена померлих або неіснуючих осіб, а потім за них же голосують. Однак цьогоріч ситуація особлива – можуть бути маніпуляції з жителями тимчасово окупованих територій та заробітчанами, які знаходиться закордоном.

Тому прийшовши на дільницю, зверніть увагу, чи ніхто не встиг залишити свій підпис в списку виборців за родича чи знайомого, який точно перебуває не за місцем реєстрації, або ж і за кордоном.

Вкидання. Опускаючи свій бюлетень в урну, виборець підкладає ще декілька заздалегідь заповнених аркушів. Такі схеми використовують ближче до закриття дільниць – стає зрозуміло, скільки виборців не з’явилось і скільки вільних бюлетенів залишається.

Зникаючі чорнила та недійсні бюлетені. Будьте уважні – у кабінки для голосувань можуть класти ручки, чорнила яких з часом зникають. При підрахунку голосів такий бюлетень вважається недійсним. Краще приходити зі своєю ручкою.

Окрім того, бюлетень може бути заздалегідь зіпсованим – уважно перевірте, чи наявні на ньому всі підписи і чи немає додаткових позначок.

Класичний підкуп. Класична схема, коли біля дільниць ходять люди, пропонуючи гроші за голос.

Однак це стає складніше відслідкувати – більше не популярно передавати гроші з рук у руки, ризикуючи бути поміченими. Переписку ведуть через меседжери, а гроші перекидають на картку. В підтвердження того, що виборець виконав умови, він просто висилає фото свого бюлетеня “замовнику”.

Хустинка. Це можна вважати не окремою махінацією, а продовженням попередніх. Члени виборчої дільниці, які задіяні в схемі, одягають аксесуар (хустинку, значок, брошку та ін.), який вирізняє їх з-поміж інших. Напередодні закриття дільниці до цього члена комісії приходять учасники схеми з будь-якими паспортами і голосують за “мертвих душ” або за тих, хто не з’явився.

Лілія Ященко