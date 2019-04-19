Україна увійшла в список, як країна з однією з “найнещасніших” економік світу.
Україна посіла шосте місце серед “найнещасніших” економік світу в рейтингу Bloomberg Misery Index за 2019 рік.
На першому місці в рейтингу вже п’ятий рік поспіль знаходиться Венесуела.
Друга списку – Аргентина, третя – ПАР.
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До десятки увійшли Туреччина, Греція, Іспанія, Уругвай, Бразилія, Сербія.
Найщасливішими назвали Швейцарію, Японію, Сінгапур, Тайвань, Малайзію, Чехію, Гонконг, Ізраїль, Таїланд, і Південну Корею.
США займає 13 місце, а Росія – 17.
Цього року рейтинг був складений на основі опитувань економістів і розраховувався для 62 країн.
Нагадаємо, Fitch підвищило рейтинг Метінвесту до В+.
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