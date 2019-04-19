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Факти / Україна

Економіку України назвали однією з “найнещасніших”

Україна увійшла в список, як країна з однією з “найнещасніших” економік світу.

Економіку України назвали однією з “найнещасніших”

Україна посіла шосте місце серед “найнещасніших” економік світу в рейтингу Bloomberg Misery Index за 2019 рік.

На першому місці в рейтингу вже п’ятий рік поспіль знаходиться Венесуела.

Друга списку – Аргентина, третя – ПАР.

Читайте: Ніяких бізнес-партнерів більше призначено не буде – Порошенко

До десятки увійшли Туреччина, Греція, Іспанія, Уругвай, Бразилія, Сербія.

Найщасливішими назвали Швейцарію, Японію, Сінгапур, Тайвань, Малайзію, Чехію, Гонконг, Ізраїль, Таїланд, і Південну Корею.

США займає 13 місце, а Росія – 17.

Цього року рейтинг був складений на основі опитувань економістів і розраховувався для 62 країн.

Нагадаємо, Fitch підвищило рейтинг Метінвесту до В+.

Фото: Dreamstime

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