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Факти / Україна

Активістка Femen роздяглася на дільниці, де голосував Зеленський

Активістка Femen роздяглася біля виборчої дільниці в Києві, де голосував Володимир Зеленський.

Активістка Femen роздяглася на дільниці, де голосував Зеленський

Активістка руху Femen роздяглася біля виборчої дільниці в Києві, де голосував кандидат в президенти Володимир Зеленський.

Вона зняла з себе верхній одяг, коли Зеленський зайшов на виборчу дільницю і почала кричати Досить гвалтувати країну!

На животі активістки був напис Зеленський – кіт в мішку.

Читайте: Другий тур виборів президента в Україні (ОНЛАЙН)

Активістка Femen зазначила, що агітує проти обох кандидатів в президенти.

Нагадаємо, Володимир Зеленський вже проголосував у другому турі виборів.

Фото: Rosalba Castelletti

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