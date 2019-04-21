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Зеленський проголосував у другому турі виборів

Кандидат у президента Володимир Зеленський з’явився на виборчу дільницю і проголосував у другому турі виборів.

Володимир Зеленський

Кандидат у президенти Володимир Зеленський взяв участь у голосуванні у другому турі виборів.

Він заявив, що будь-який результат обов’язково буде перемогою народу України.

– Усі з гарним настроєм. Сьогодні обов’язково буде перемога українців, перемога України, перемога чесного вибору, – сказав Зеленський.

Читайте: Другий тур виборів президента в Україні (ОНЛАЙН)

До слова, за 30 хвилин до початку голосування у Празі вишикувалася величезна черга.

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