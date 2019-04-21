21 квітня в Україні проходить другий тур виборів президента. Факти ICTV слідкують за всіма найважливішими подіями.

У другий тур виборів пройшли два кандидати у президенти України – Петро Порошенко і Володимир Зеленський.

Дільниці для голосування відкрилися о 8.00 по всій Україні і працюватимуть до 20.00. Всього для проведення другого туру виборів 2019 по всій Україні створено 199 виборчих округів. Є ще один закордонний виборчий округ, який включає в себе 29982 виборчі дільниці. Всього очікується 30 млн 311 тисяч 492 виборців. Серед них 449 тисяч 175 виборця можуть проголосувати за кордоном.

Громадяни України не зможуть проголосувати на території РФ, оскільки ЦВК ліквідувала виборчі дільниці там. Вони перенесені у посольства України в Грузії, Казахстані та Фінляндії.

Для того, аби отримати бюлетень і віддати голос за одного з кандидатів вам знадобиться паспорт.

9.15. Нацполіція у день тиші зафіксувала 262 повідомлення щодо порушення виборчого процесу. Більшість з них стосувалася незаконної агітації.

9.10. У ЦВК повідомили, що усі виборчі дільниці отримали необхідну кількість бюлетенів для голосування.

8.58. У Харківській області усі дільниці для голосування відкрилися відкрилися своєчасно. Жодних порушень і надзвичайних подій правоохоронці не зафіксували.

8.41. На трьох виборчих дільницях у Хмельницькій області встановили усього одну скриньку для бюлетенів. На одній з ділянок додаткові скриньки не поставили через те, що не мали чим їх опломбувати.

8.38. ДСНС продовжить працювати у посиленому режимі до 9.00 22 квітня для забезпечення пожежної та техногенної безпеки під час другого туру виборів президента.

Як голосувати

Голосування відбуватиметься у спеціально відведених для цього кабінках. Виборцям потрібно поставити галочку навпроти прізвища одного з кандидатів.

Після заповнення бюлетень потрібно опустити до виборчої скриньки.

Що не можна робити

Від бажання порвати бюлетень краще утриматися. Адже за це вам загрожуватиме до 4 років позбавлення волі.

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В день виборів заборонена будь-яка агітація на виборчих дільницях і поблизу них, й це правило є одним із ключових.

Воно стосується навіть вашого одягу та аксесуарів. Людей, в яких на одязі є символіка одного з кандидатів, не допускатимуть до голосування.

Крім того, варто пам’ятати, що ніхто крім вас не може бути присутнім у кабінці для голосування. Не забудьте, що фотографувати, знімати бюлетень, і демонструвати, за кого ви віддали свій голос, не можна.

Для спостереження за виборами ЦВК зареєструвала 2485 офіційних спостерігачів від міжнародних організацій і 215 від іноземних держав. При цьому на ділянках немає спостерігачів від Росії.

Протягом 10 днів з дня голосування (до 1 травня включно) ЦВК повинна встановити результати виборів. Переможцем виборів визнається кандидат, який набрав найбільшу кількість голосів. Якщо кандидати набирають однакову кількість голосів, то вибори визнаються недійсними.

Інавгурація новообраного президента України повинна відбутися не пізніше 3 червня 2019 року.

До слова, під час проведення другого туру виборів президента України Державне бюро розслідувань допоможе моніторити порушення виборчого законодавства.