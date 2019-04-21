Факти ICTV зібрали реакцію користувачів соціальних мереж на результати другого туру виборів президента України за даними екзит-полу.
О 20.00 були опубліковані результати виборів президента за даними екзит-полу.
Лідером другого туру виборів 2019 з результатом 73,2%став Володимир Зеленський. Друге місце зайняв Петро Порошенко з показником – 25,3%.
Дізнавшись результати екзит-полу українці ринулися висловлювати свої думки з цього приводу в соцмережі.
Однак їх позиції розділилися: хтось радіє, хтось здивований, а хтось сумує.
Читайте: Результати екзит-полів другого туру виборів президента України
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