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Instagram переміг Facebook: мережа про результати екзит-полу

Факти ICTV зібрали реакцію користувачів соціальних мереж на результати другого туру виборів президента України за даними екзит-полу.

Instagram переміг Facebook: мережа про результати екзит-полу

О 20.00 були опубліковані результати виборів президента за даними екзит-полу.

Лідером другого туру виборів 2019 з результатом 73,2%став Володимир Зеленський. Друге місце зайняв Петро Порошенко з показником  – 25,3%.

Дізнавшись результати екзит-полу українці ринулися висловлювати свої думки з цього приводу в соцмережі.

Однак їх позиції розділилися: хтось радіє, хтось здивований, а хтось сумує.

Читайте: Результати екзит-полів другого туру виборів президента України

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