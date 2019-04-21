Хто переміг у другому турі президентських виборів в Україні 2019 за результатами опитування Національного екзит-полу.

Екзит-пол оголосив результати опитування громадян у 2 турі виборів 2019 Україні.

Так, згідно з отриманою інформацією від Національного екзит-полу, лідером президентських виборів став Володимир Зеленський.

Його результат становить 73,2% від усіх громадян, що проголосували.

А за Петра Порошенка проголосувало 25,3% українців.

1,5% бюлетенів зіпсовано.

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На заході України Володимира Зеленського підтримало 57% виборців, а Петра Порошенка — 41,3%, центр 70,3% на 28% відповідно.

Південь віддав 85,4% голосів за Зеленського та 13,4% — за Порошенка, а на сході 87,7% виборців проголосували за Володимира Зеленського та 11,2% — за Петра Порошенка.

До слова, похибка даних екзит-полу становить максимум 2,5% від офіційних даних ЦВК.

Нагадаємо, раніше Факти ICTV писали, що відомо про команду Володимира Зеленського.