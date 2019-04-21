Хто переміг у другому турі президентських виборів в Україні 2019 за результатами опитування Національного екзит-полу.
Екзит-пол оголосив результати опитування громадян у 2 турі виборів 2019 Україні.
Так, згідно з отриманою інформацією від Національного екзит-полу, лідером президентських виборів став Володимир Зеленський.
Його результат становить 73,2% від усіх громадян, що проголосували.
А за Петра Порошенка проголосувало 25,3% українців.
1,5% бюлетенів зіпсовано.
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На заході України Володимира Зеленського підтримало 57% виборців, а Петра Порошенка — 41,3%, центр 70,3% на 28% відповідно.
Південь віддав 85,4% голосів за Зеленського та 13,4% — за Порошенка, а на сході 87,7% виборців проголосували за Володимира Зеленського та 11,2% — за Петра Порошенка.
До слова, похибка даних екзит-полу становить максимум 2,5% від офіційних даних ЦВК.
Нагадаємо, раніше Факти ICTV писали, що відомо про команду Володимира Зеленського.