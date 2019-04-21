Папа Римський Франциск у промові з нагоди Великодня згадав про Україну.
У свято Воскресіння Христового за григоріанським календарем Папа Римський Франциск провів месу на площі Святого Петра у Римі та виголосив промову, в якій згадав конфлікт на сході України та інших країнах світу.
– Нехай цей Великдень принесе втіху для мешканців східних регіонів України, які страждають від конфлікту, що триває, – сказав понтифік.
Він також попросив у Господа досягнення довготривалого миру.
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Послухати промову Папи на площі Святого Петра у Римі зібралися тисячі вірян з усього світу.
Раніше Факти ICTV писали про історію і традиції католицького Великодня, який у 2019 році припадаэ на 21 квітня.
Фото: Franciscus
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