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Факти / Україна / Суспільство

Папа Римський у Великдень попросив втіхи для жителів Донбасу

Папа Римський Франциск у промові з нагоди Великодня згадав про Україну.

Папа Римський

У свято Воскресіння Христового за григоріанським календарем Папа Римський Франциск провів месу на площі Святого Петра у Римі та виголосив промову, в якій згадав конфлікт на сході України та інших країнах світу.

– Нехай цей Великдень принесе втіху для мешканців східних регіонів України, які страждають від конфлікту, що триває, – сказав понтифік.

Він також попросив у Господа досягнення довготривалого миру.

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Послухати промову Папи на площі Святого Петра у Римі зібралися тисячі вірян з усього світу.

Раніше Факти ICTV писали про історію і традиції католицького Великодня, який у 2019 році припадаэ на 21 квітня.

Фото: Franciscus

Джерело: ВВС Україна

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