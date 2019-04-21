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Факти / Україна / Політика

Вкидання бюлетенів: на двох дільницях Донбасу зафіксували порушення

У Станично-Луганському районі спостерігачі ОПОРИ виявили пачку бюлетенів, що були одночасно вкинуті однією людиною в скриньку для голосування. Поліція повідомляє, що аналогічне порушення зафіксовано в Авдіївці.

Вкидання бюлетенів: на двох дільницях Донбасу зафіксували порушення

У селі Тепле Луганської області  виявили порушення на дільниці №440543 у 114 виборчому окрузі. Спостерігачі ОПОРИ повідомляють, що зафіксували випадок вкидання пачки бюлетенів у скриньку для голосування.

Коли спостерігач почав з’ясувати це питання у членів комісії, то його попросили “закрити очі на вказану ситуацію та не викликати поліцію”.

Представник ОПОРИ зателефонував до поліції. Один із членів комісії зізнався, що це він здійснив вкидання бюлетенів на користь одного із кандидатів.

Наразі поліція займається допитом члена комісії.

Аналогічне порушення зафіксовано в смт Очеретине Ясинуватського району (Авдіївка). Поліція відкрила кримінальне провадження за незаконне використання виборчого бюлетеня.

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Факти  ICTV слідкують за явкою на вибори глави держави.

Джерело: ОПОРА

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