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Факти / Україна / Політика

Явка у другому турі виборів президента (ОНЛАЙН)

Сьогодні в Україні проходить другий тур виборів президента України. Факти ICTV слідкують за явкою на вибори глави держави.

Вибори

У першому турі до виборчих дільниць прийшли 63,52% виборців, що перевищило показник виборів президента у 2014 році.

31 березня низьку явку у першій половині дня пояснювали переведенням годинників на літній час.

Інформацію щодо явки у другому турі виборів президента України передає ЦВК.

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До слова, під час другого туру виборів президента України Державне бюро розслідувань допоможе з моніторингом порушень.

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