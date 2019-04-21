Сьогодні в Україні проходить другий тур виборів президента України. Факти ICTV слідкують за явкою на вибори глави держави.

У першому турі до виборчих дільниць прийшли 63,52% виборців, що перевищило показник виборів президента у 2014 році.

31 березня низьку явку у першій половині дня пояснювали переведенням годинників на літній час.

Інформацію щодо явки у другому турі виборів президента України передає ЦВК.

Читайте: Результати голосування від екзит-полу: як функціонує і чому варто довіряти

До слова, під час другого туру виборів президента України Державне бюро розслідувань допоможе з моніторингом порушень.