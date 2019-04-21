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Факти / Україна

ЄС може скасувати плату за роумінг для країн Східного партнерства

Польща ініціювала скасування плати за дзвінки у роумінгу для населення країн Східного партнерства.

Мобільний зв'язок

Заступник глави МЗС Польщі зі східних питань Марцін Пшидач заявив, що буде внесено ряд пропозицій з боку ЄС для підвищення статусу Східного партнерства.

За його словами, йдеться, зокрема, про скасування плати за роумінг, щоб це відчули на собі прості люди, наприклад, українці, які живуть у Польщі.

Пшидач також вважає, що можна було б встановити ротаційне головування в рамках Східного партнерства для збільшення відповідальності цих країн за подальший розвиток ініціативи.

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Нагадаємо, Східне партнерство ініційоване Польщею та Швецією у 2009 році для зближення з ЄС шести країн колишнього СРСР – України, Грузії, Молдови, Азербайджану, Білорусі та Вірменії.

Джерело: PAP

Фото: Pixabay

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