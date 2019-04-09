Єврокомісія хоче скликати тристоронню зустріч з представниками України та Росії, щоб обговорити питання транзиту газу через Україну.

Єврокомісія планує скликати тристоронню зустріч з Україною і Росією для обговорення нюансів транзиту газу територією України. У той же час комісія закликає ухвалити транзитний контракт мінімум на 10 років.

Про це завив віце-президент Єврокомісії Марош Шефчович.

– Ми маємо вирішити питання з постачанням газу не лише для наступної зими. Як ви знаєте, ключовим пріоритетом для ЄС є забезпечення довгострокового транзитного контракту через Україну протягом принаймні наступних 10 років. Це наш пріоритет і ми дуже відкриті у цьому. Будемо намагатися зібрати таку зустріч після президентських виборів в Україні, – наголосив віце-президент Єврокомісії.

Він додав, що Єврокомісія вже домовлялася про зустріч, але не отримала відповіді, бо вочевидь, це пов’язано із продовженням президентської виборчої кампанії в Україні.

– Під час останньої зустрічі у січні ми погодилися, що зустрінемося десь у середині травня. Поки що, і я так розумію, з причин, пов’язаних із виборчою кампанією в Україні, ми не отримали відповідей від сторін, – наголосив Шефчович.

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Дипломат запевнив, що робить все можливе, аби організувати зустріч до початку літа.

– Ми всі маємо повністю розуміти, що попереду – зима, і вона прийде вже невдовзі, – підсумував він.

Нагадаємо, ухвалення нової газової директиви дещо відтермінує будівництво Північного-потоку 2, проте зруйнує монополію Газпрому.