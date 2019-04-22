Центральна виборча комісія може оголосити результати виборів президента України 30 квітня.

Член ЦВК Євген Радченко заявив, що у зв’язку з Великоднем, результати другого туру виборів президента України можуть оголосити 30 квітня.

За його словами, ЦВК може не отримати інформацію щодо відсутності позовів, оскільки Великдень є одним з найбільших свят для українців.

Попередні результати голосування повинні оголосити десь через два-три дні після голосування у другому турі виборів президента України.

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До слова, інавгурація нового президента України відбудеться протягом 30 днів, після оголошення офіційних результатів виборів.