PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

ЦВК: Результати виборів можуть оголосити після Великодня

Центральна виборча комісія може оголосити результати виборів президента України 30 квітня.

вибори 2019 другий тур

Член ЦВК Євген Радченко заявив, що у зв’язку з Великоднем, результати другого туру виборів президента України можуть оголосити 30 квітня.

За його словами, ЦВК може не отримати інформацію щодо відсутності позовів, оскільки Великдень є одним з найбільших свят для українців.

Попередні результати голосування повинні оголосити десь через два-три дні після голосування у другому турі виборів президента України.

Читайте: Підрахунок голосів на виборах 2019 – результати другого туру (ОНЛАЙН)

До слова, інавгурація нового президента України відбудеться протягом 30 днів, після оголошення офіційних результатів виборів.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

ЦВК опрацювала понад 90% протоколів
Підрахунок голосів на виборах 2019 – результати другого туру (ОНЛАЙН)
Рішуча перемога – Хуан Гуаїдо привітав Зеленського
Кількість порушень зменшилася: Айвазовська про другий тур виборів
Другий тур виборів президента в Україні (ОНЛАЙН)
Вибори 2019: голосування за кордоном завершилося
Підраховано 97,02%. Хто переміг на виборах 2019 за кордоном
Розмова Зеленського і Трампа: США продовжать підтримувати Україну
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка