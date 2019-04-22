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Факти / Україна / Політика

Підрахунок голосів на виборах 2019 – результати другого туру (ОНЛАЙН)

В Україні йде підрахунок голосів після другого туру виборів президента.

Підрахунок голосів на виборах 2019 – результати другого туру (ОНЛАЙН)

21 квітня відбулося голосування другого туру виборів президента України.

Боротьба за найвищу посаду відбувається між Володимиром Зеленським та Петром Порошенком.

Центральна виборча комісія розпочала підрахунок голосів.

00.05. За результатами опрацювання 9.90% бюлетеней (1 426 023 голоси українців), у Володимира Зеленського 72,72%, а у Петра Порошенка — 24,95%.

22.55. Опрацьовано майже 5% бюлетенів. У Володимира Зеленського 71,88% голосів, а у Порошенка – 25,80%.

22.26. ЦВК опрацювала 2.24% бюлетенів. У Зеленського 71,43% голосів, а у Порошенка — 26,22%.

22.10. Так, за результатами обробки 0,68% бюлетенів, Володимир Зеленський набирає 69,25%, а Петро Порошенко – 28,29%.

Читайте: Другий тур виборів 2019 – онлайн

До слова, Факти ICTV також давали інформацію про те, якою була явка на виборах 2019 Україна.

Фото: Dreamstime

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