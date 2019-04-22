В Україні йде підрахунок голосів після другого туру виборів президента.

21 квітня відбулося голосування другого туру виборів президента України.

Боротьба за найвищу посаду відбувається між Володимиром Зеленським та Петром Порошенком.

Центральна виборча комісія розпочала підрахунок голосів.

00.05. За результатами опрацювання 9.90% бюлетеней (1 426 023 голоси українців), у Володимира Зеленського 72,72%, а у Петра Порошенка — 24,95%.

22.55. Опрацьовано майже 5% бюлетенів. У Володимира Зеленського 71,88% голосів, а у Порошенка – 25,80%.

22.26. ЦВК опрацювала 2.24% бюлетенів. У Зеленського 71,43% голосів, а у Порошенка — 26,22%.

22.10. Так, за результатами обробки 0,68% бюлетенів, Володимир Зеленський набирає 69,25%, а Петро Порошенко – 28,29%.

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До слова, Факти ICTV також давали інформацію про те, якою була явка на виборах 2019 Україна.