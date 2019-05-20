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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Додаткова фіндопомога: ЄС висуває Києву умову

Україна отримає допомогу від ЄС лише у разі успішних переговорів Києва з Міжнародним валютним фондом.

Додаткова фіндопомога: ЄС висуває Києву умову

ЄС зробить висновок щодо надання чи ненадання додаткової макрофінансової допомоги Україні за результатами переговорів Києва з Міжнародним валютним фондом.

Віце-президент Європейської комісії Марош Шефчович нагадав, що цього тижня до української столиці прибудуть представники МВФ, які обговорять програму продовження співпраці з Україною.

– Ми віримо, що ці переговори будуть успішними, буде програма МВФ і, відповідно, ЄС зможе надати Україні допомогу.

Читайте: Україна та МВФ домовляться про нову програму після перевиборів

Шефчович підкреслив, що допомога ЄС є дуже важливою для фінансової стабільності України.

Нагадаємо, 21 травня, до Києва прибуде місія Міжнародного валютного фонду.

Джерело: УНІАН

Фото: Dreamstime

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