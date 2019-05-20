Україна отримає допомогу від ЄС лише у разі успішних переговорів Києва з Міжнародним валютним фондом.

ЄС зробить висновок щодо надання чи ненадання додаткової макрофінансової допомоги Україні за результатами переговорів Києва з Міжнародним валютним фондом.

Віце-президент Європейської комісії Марош Шефчович нагадав, що цього тижня до української столиці прибудуть представники МВФ, які обговорять програму продовження співпраці з Україною.

– Ми віримо, що ці переговори будуть успішними, буде програма МВФ і, відповідно, ЄС зможе надати Україні допомогу.

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Шефчович підкреслив, що допомога ЄС є дуже важливою для фінансової стабільності України.

Нагадаємо, 21 травня, до Києва прибуде місія Міжнародного валютного фонду.