Україна може домовитися з МВФ про нову програму фінансування після виборів у парламент.

Виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера і радник президента Володимира Зеленського з макроекономіки Олег Устенко розповів, що Україна домовлятиметься з МВФ про нову програму фінансування після виборів у Верховну Раду.

За його словами, переговорний процес почнеться у червні-серпні.

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Устенко зазначив, що результатом переговорів може стати створення нової програми фінансування або перегляд старої.

– Перший (сценарій розвитку подій – Ред.) – основний, – сказав він.

Нагадаємо, 21 травня, до Києва прибуде місія Міжнародного валютного фонду.