Президента Федерації України зі стрибків у воду Ігоря Лисова нагородили орденом За заслуги І ступеня.

У Федерації України зі стрибків у воду відбулись дві визначні події — нагородження орденом За заслуги І ступеня Ігоря Лисова — президента Федерації України зі стрибків у воду, та прес-конференція Іллі Кваші, який вирішив піти з великого спорту.

На конференції Ілля Кваша сказав, що такі рішення складно приймати, але життя диктує свої правила.

– Через збіг обставин я змушений закінчити свою спортивну кар’єру. Це були понад двадцять яскравих років мого життя. І на цьому шляху мене завжди підтримували близькі люди. Це і мій тренер Тетяна Мар’янко, яка виховала мене як спортсмена, і Національний олімпійський комітет, і президент Федерації зі стрибків у воду Ігор Володимирович Лисов, який завжди готовий протягнути руку допомоги. Я дуже вдячний їм за підтримку і радий, що всі ці роки біля мене були такі хороші люди, – зазначив Кваша.

Після прес-конференції Іллі Кваші відбулося нагородження орденом За заслуги І ступеня президента Федерації України зі стрибків у воду Ігоря Лисова.

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Президент НОК України Сергій Бубка та міністр України у справах молоді та спорту Ігор Жданов особисто подякували Ігорю Лисову за постійний активний великий внесок у розвиток спорту.

– Це велика оцінка і визнання тої діяльності, яку ви робите на благо українського спорту. І те, що ми знаходимося у такому чудовому сучасному центрі, який дав можливість провести багато світових і міжнародних змагань, допомагає нашим спортсменам покращувати свої уміння і гідно представляти нашу державу, є ще одним підтвердженням цього. Я дякую вам за цю роботу і хочу побажати, щоб ви і надалі продовжували плідно працювати на благо українського спорту, — сказав Сергій Бубка.

– Приємно бачити, що український спорт розвивається, зокрема і завдяки таким людям як Ілля. Я впевнений, що він і надалі, як тренер, зможе привнести ще велику користь нашим спортсменам і збірній, — відзначив Ігор Лисов.

У нашій країні з кожним роком зростає інтерес до стрибків у воду. І неможливо недооцінити того, що для цього роблять наші фахівці, тренери, спортсмени.

– У нашій спортивній школі, лише у цьому залі займається понад 500 дітей. І, незважаючи на те, що школа ще зовсім молода, наші спортсмени завойовують медалі та виграють чемпіонати. Це заслуга Іллі Кваші та інших спортсменів, тренерів. Ми намагаємося популяризувати спорт, висвітлювати його в ЗМІ. Під час проведення чемпіонату Європи та світу зал був повним. Такого немає в інших країнах, – продовжує Лисов.

Сьогодні в Україні дуже багато людей цікавляться стрибками у воду і приходять займатися в центр спорту.

Федерація має високий рейтинг у світі. В 2017 році вона проводила Чемпіонат Європи, в минулому – юніорський Чемпіонат Світу. В цьому році знову проведуть Чемпіонат Європи.

Також Ігор Лисов додав, що разом з Міністерством молоді та спорту у них є плани щодо будівництва нових спортивних арен, які дадуть можливість Києву приймати дорослі чемпіонати світу.