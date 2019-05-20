Президент України Володимир Зеленський після інавгурації провів перші переговори. Голова держави обговорив питання партнерства з президентами Грузії, Угорщини, Естонії і Литви.

Президент України Володимир Зеленський провів перші зустрічі в адміністрації з главами кількох держав, які приїхали на інавгурацію.

На зустрічі із президентом Грузії Саломе Зурабішвілі Зеленський зазначив, що Україна продовжить послідовний зовнішньополітичний курс, спрямований на відновлення суверенітету та територіальної цілісності і подальший розвиток європейської та євроатлантичної інтеграції.

– Виклик номер один для нас – припинення вогню на сході, де щодня гинуть наші люди, – сказав він.

Саломе Зурабішвілі запросила президента України відвідати Грузію з офіційним візитом.

– Всіх нас чекає ще один виклик – вибори до Європарламенту. Ми маємо об’єднати позиції України та Грузії щодо курсу на євроінтеграцію та членство в НАТО, – зазначила політик.

















Президент Зеленський провів перші зустрічі в адміністрації / 4 фотографии

На зустрічі з президентом Литви Далею Грибаускайте обговорювалися питання двосторонні відносин та продовження реформ в Україні.

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Також Володимир Зеленський зустрівся з президентом Угорщини Яношем Адером та президентом Естонії Керсті Кальюлайд.

На зустрічах Зеленського супроводжували заступниця міністра закордонних справ Олена Зеркаль та посол України в НАТО Вадим Пристайко. Зеленський ще не оголосив свою кандидатуру на посаду глави МЗС України.

Нагадаємо, Міністр закордонних справ Павло Клімкін написав заяву про відставку і сьогодні подав її на розгляд Верховної Ради.