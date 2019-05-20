Відбулась інавгурація президента України Володимира Зеленського. Як пройшов захід, що заявив Зеленський та які це матиме наслідки – у матеріалі Фактів ICTV.

Офіційна частина інавгурації Володимира Зеленського завершилась. Сьогодні він постав у незвичному для себе образі. Комік, шоумен та актор – у минулому, натомість Зеленський вступив у повноваження президента України.

Склавши присягу перед депутатами та провівши зустрічі з іноземними делегаціями у Маріїнському палаці, президент рушив до Адміністрації, де пройде його перший робочий день.

Як відбувалась інавгурація та які наслідки матимуть заяви президента – розповідають Факти ICTV.

Підготовка розпочалась задовго до 10.00. Журналісти вишукувались у чергу ще о 6.00 ранку, а о 8.00 під Раду почали приїжджати представники уряду, іноземні делегації та гості.

Ближче до початку повз журналістів промайнув друг і партнер Зеленського Євген Кошовий, який прийшов підтримати президента. Втім, не в парламент, а до оглядового майданчика, де зібрались інші колеги з Кварталу 95 – Юрій Корявченков, Сергій Сивохо, Міка Фаталов та Артем Гагарін.

Сама інавгурація тривала менше години. Втім, за цей час у Раді Зеленський встиг поставити ультиматум депутатам, заявити про їх розпуск та навіть атакувати Кабмін.

– Я не розумію наш уряд, який тільки розводить руками і каже мені, що ми не зможемо зробити. Це неправда. Можете. Ви можете взяти папір, взяти ручку і звільнити свої місця для тих, хто думатиме про наступні покоління, а не про наступні вибори, – заявив Володимир Зеленський вже у статусі президента.

Окрім того, він анонсував роспуск Верховної Ради, давши депутатам два місяці на ухвалення критично важливих законів:

– Я розпускаю Верховну Раду восьмого скликання. Слава Україні!

Таку заяву українці, які зібрались біля Ради, зустріли оплесками та вигуками Молодець.

Шоу вдалось?

Зеленський традиційно пішов проти системи. Скласти присягу захотів не лише перед депутатами, а й перед народом, тому заздалегідь покликав всіх охочих до Маріїнського парку.

На запрошення президента прийшли сотні українців – вони скандували йому, фотографувались, підтримували кожну заяву оплесками. А за подіями всередині парламенту спостерігали через екран, встановлений коло будівлі.

– Досвід Зеленського в шоу-бізнесі дався взнаки – все було блискуче. Суспільство, яке за нього голосувало, точно не розчароване. Там було все – і драматургія, й інтрига, і конфлікт. Все йшло за форматом Слуги народу, – каже політолог Олександр Антонюк.

Українці хотіли побачити антисистемного борця з нинішньою політичною елітою і вони його побачили.

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Експерт додає, що з позиції шоу, інавгурація виглядала яскраво та по-європейськи.

Удар по всіх інституціях влади

Взявши слово одразу після присяги, президент окреслив свої позиції. Найпершим завданням назвав встановлення миру, повернення полонених і відновлення територій.

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Окрім того, він продемонстрував, що знаходити спільну мову з парламентом намірів не має – він його розпускає. А Кабміну порекомендував самостійно написати заяви.

За словами політолога, Володимир Зеленський своїми заявами наніс удар по всіх інституціях державної влади.

– Зеленський пішов на протистояння з усім політичним істеблішментом – і Кабмін, і ВР, і навіть органи місцевого самоврядування можуть постраждати.

Він вдарив по Кабміну через те, що це його потенційні політичні конкуренти, які теж підуть на парламентські вибори, впевнений експерт.

Один з можливих мотивів – отримати контроль:

– Це намагання високий легітимний рейтинг капіталізувати в велику партію і перетягнути всю систему управління, починаючи від президента і закінчуючи навіть органами місцевого самоврядування.

Експерт називає виклик Зеленського помилкою. Депутати, які знають, що перевиборів не уникнути, не будуть особливо продуктивними:

– Парламентарі, розуміючи, що вони йдуть на дострокові вибори, можливо, ухвалять один закон про незаконне збагачення. А решта набуває нової форми. Верховна Рада знайде аргументи, аби їх не ухвалювати.

Окрім того, експерт додає, що вимога ухвалити виборчий кодекс в умовах дострокових виборів – це популізм.

– Відкриті списки – це нереально. Не можна під час виборів змінювати закон, це суперечить здоровому глузду. Тож ми вже розуміємо, що вибори відбудуться за старою системою.

Експерт вбачає в цьому протистоянні серйозні ризики для України. Від соціальної напруги і розколу до дефолту.

Я ваш вирок, – сказав Зеленський Порошенку під час дебатів. Цю тезу він продовжує декларувати і стосовно всієї системи сьогоднішньої влади.

Заявивши про розпуск коаліції минулого тижня, депутати перехопили ініціативу в свої руки, але ненадовго. Зеленський вже встиг нанести удар у відповідь. Чим же завершиться протистояння парламенту і президента, який, офіційно вступивши на посаду, отримав важелі тиску?

Лілія Ященко