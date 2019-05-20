Першочерговими завданнями для нової української влади стане реалізація реформ у сфері економіки і енергетики, і зокрема якнайшвидша лібералізація ринку електричної енергії.

Про це в ході брифінгу, присвяченому інавгурації нового президента України, заявив віце-президент Єврокомісії Марош Шефчович.

– Надзвичайно важливо завершити всі необхідні дії, спрямовані на те, щоб з 1 липня запрацював лібералізований ринок електроенергії, – підкреслив європейський чиновник.

Марош Шефчович також зазначив, що збирається найближчим часом обговорити ці питання з новим президентом України.

– Я вже мав можливість обговорити ці питання з прем’єр-міністром, з українською владою, і трохи пізніше буду мати можливість говорити на цю тему з його високоповажністю президентом України, – підкреслив чиновник.

Він додав, що від того, наскільки успішно Україні вдасться впровадити економічні реформи і реформи в сфері енергетики, буде залежати, чи отримає вона черговий транш макрофінансової допомоги від західних партнерів.

Читайте: Введення ринку електроенергії вигідно для споживачів – Енергоатом

– В цьому відношенні у президента буде дуже швидкий старт, тому що вже на цьому тижні в Україну прибуває місія МВФ і ЄС, де дискусія зосередиться на питаннях економіки. Ми всі віримо в те, що ці переговори пройдуть успішно, оскільки саме від успіху цих реформ залежить, чи буде програма МВФ, і, відповідно, чи зможе ЄС надати Україні допомогу в рамках програми макрофінансової допомоги, яка є виключно важливою для фінансової стабільності, – зазначив віце-президент Єврокомісії.

Нагадаємо, Міненерго та НКРЕКП закликали до своєчасного запуску ринку електроенергії з 1 липня.