Запуск ринку електроенергії з 1 липня дозволить споживачам самим обирати постачальника енергії.

Генеральний директор відокремленого підприємства Енергоатом-Трейдинг Сергій Бєдін вважає, що введення ринку електроенергії буде вигідно для споживача.

– Введення ринку для споживачів дасть можливість вибору собі постачальника електричної енергії на вільній основі. Не треба бути прив’язаним до якогось обленерго, які до цього постачали електричну енергію, – розповів Бєдін.

На його думку, це розширить конкуренцію і дозволить отримати більш низьку ціну.

– Україна повинна ввести ринок електроенергії з початку липня, оскільки це дозволить виконати зобов’язання, взяті на себе перед Євросоюзом, і створити кращі умови для споживачів, – зазначив Сергій Бєдін.

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За його словами, з 1 січня 2019 року введений сегмент роздрібного ринку електричної енергії. Всі споживачі можуть вибрати собі постачальника електроенергії.

– На жаль, постачальники електроенергії не можуть вибрати собі продавця електроенергії для подальшого її постачання, – підкреслив Бєдін.

Також він вважає, що у разі введення повномасштабного ринку з 1 липня всі постачальники матимуть можливість укласти довгострокові контракти з виробниками електричної енергії.

– З 1 липня всі учасники ринку нарешті зможуть працювати на конкурентних засадах на ринку електричної енергії і постачати свою продукцію згідно зі своїми ціновими заявками, – розповів генеральний директор відокремленого підприємства Енергоатом-Трейдинг.

Нагадаємо, Міненерго та НКРЕКП закликали до своєчасного запуску ринку електроенергії з 1 липня.

Джерело: Gazeta.ua