PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Вбивство Гандзюк: суд заочно заарештував одного з підозрюваних

Шевченківський райсуд Києва сьогодні заочно обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою Олексію Левіну – одному з підозрюваних в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк.

Вбивство Гандзюк: суд заочно заарештував одного з підозрюваних

Прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган повідомила, що суд розблокував міжнародний розшук одного з організаторів нападу на Катерину Гандзюк.

– Слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва сьогодні, 20.05.2019 року, винесено ухвалу про обрання Олексію Левіну запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, – написала вона.

Читайте: Вбивство Гандзюк: чому Мангер звинувачує СБУ і хто такий Доценко

За її словами, текст ухвали буде доступний 23 травня, вона набере чинності через п’ять днів.

Сарган також уточнила, що після цього ГПУ звернеться до Інтерполу із заявою щодо оголошення Левіна у міжнародний розшук.

Хто такий Левін і як він причетний до вбивства Катерини Гандзюк – у матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Лариса Сарган

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Жорстоке вбивство родини фермера на Вінниччині: подробиці і версії
Суд у Херсоні скасував перейменування вулиці на честь Гандзюк
В Афганістані вбили ватажка ІДІЛ
Масове вбивство в РФ: знайдено тіла п’яти осіб, зокрема дитини
Справа Гандзюк: підозрюваного Павловського випустили з СІЗО
Справа Гандзюк: Мангеру змінили підозру на замовлення побиття
В Одесі внук виколов бабусі очі ножицями
Вбивство Гандзюк: ймовірним виконавцям змінили підозру
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка