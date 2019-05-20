Шевченківський райсуд Києва сьогодні заочно обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою Олексію Левіну – одному з підозрюваних в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк.

Прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган повідомила, що суд розблокував міжнародний розшук одного з організаторів нападу на Катерину Гандзюк.

– Слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва сьогодні, 20.05.2019 року, винесено ухвалу про обрання Олексію Левіну запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, – написала вона.

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За її словами, текст ухвали буде доступний 23 травня, вона набере чинності через п’ять днів.

Сарган також уточнила, що після цього ГПУ звернеться до Інтерполу із заявою щодо оголошення Левіна у міжнародний розшук.

Хто такий Левін і як він причетний до вбивства Катерини Гандзюк – у матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Лариса Сарган