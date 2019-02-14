Суд над Мангером продовжується вже третій день. Чому він звинувачує СБУ, хто такий Данило Доценко, та хто з них дійсно причетний до вбивства – у матеріалі Фактів ICTV.

У справі про вбивство Катерини Гандзюк з’явились нові подробиці. Владислав Мангер, якому прокуратура вручила підозру, спростовує будь-яку причетність до трагедії і звинувачує СБУ.

Шевченківський районний суд Києва вже третій день продовжує обирати запобіжну міру підозрюваному.

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Владислав Мангер назвав винуватця

Голова Херсонської облради в суді назвав винного у вбивстві активістки Катерини Гандзюк. За його словами, організатором був генерал СБУ Данило Доценко.

– Я вважаю, що Данило Доценко організував напад на Катерину Гандзюк з метою дискредитації органів поліції, – сказав він у суді.

За його версією, Катерина Гандзюк була позаштатним агентом СБУ. Так, нібито за відома Доценка, в Херсонській області діяли кримінальні угрупування, що займались рекетом, вирубкою лісу та вимаганням. Це і послужило причиною конфлікту між поліцією та СБУ, а напад на Гандзюк був вчинений з метою дискредитації Нацполіції.

– Після того, як результатом нападу стали важкі наслідки, відбулося фізичне знищення Катерини і використання цієї страшної трагедії в політичних цілях, – заявив голова Херсонської облради.

Хто такий Данило Доценко

Данило Доценко – начальник Департаменту захисту національної державності СБУ.

Йому 43 роки. Родом Доценко з Чернівців. До 2014 року працював в управлінні СБУ у Чернівцях. Наступні два роки працював в Департаменті захисту національної державності.

У 2016 очолив Головне управління СБУ Криму, яке відновило свою роботу у Херсоні. Нове управління відкривав особисто голова СБУ Василь Грицак.

Вже за рік Доценко стає начальником управління СБУ Херсонської області. В той час Катерина Гандзюк працювала в Херсонській міськраді і активно критикувала діяльність місцевої поліції.

А влітку 2017 обійняв нинішню посаду. Через рік Петро Порошенко надав йому звання генерала-майора.

Влітку заступник голови Батьківщини Сергій Соболєв згадував у своїй заяві Данила Доценка. Той, за його словами, розгортає кампанію проти Юлії Тимошенко за вказівками чинного президента.

Відповідь СБУ

В СБУ заявою Мангера обурились. Прес-секретар СБУ Олена Гітлянська називає його звинувачення “абсурдним, безпідставним та наклепницькими”.

– Не виключаю, що її єдиною метою було намагання невілювати той великий обсяг доказової бази, яку проти нього зібрала Служба безпеки України та добитися передачі справи в інший правоохоронний орган, – йдеться у повідомлення прес-секретаря.

СБУ чи облрада?

Відтак, керівництво облради звинувачує у всьому СБУ, а СБУ свою причетність спростовує. За словами адвоката Сергія Костири вони “заводять слідство в оману “.

– Попереду у нас розгляд справи по суті, коли суддя буде встановлювати причетність чи не причетність, ступінь провини. Вже після вироку можна буде сказати, хто з них винен.

Втім, експерт ставить під сумнів свідчення Мангера. Якщо Мангер знав про причетність Гандзюк до СБУ, то не зрозуміло, звідки він отримав цю інформацію.

– Як колишній співробітник органів СБУ можу сказати, що доступ до таких даних засекречений. Настільки засекречений, що жоден Мангер, навіть маючи мільйони доларів, не зможе дізнатись цієї бази.

Окрім того, якщо чиновник знав про зв’язок активістки з СБУ, то в нього було шість місяців аби надати цю інформацію правоохоронним органам. Натомість, він розповів про це лише на суді.

– Наразі – це виключно політиканство. Хтось багато спекулює на цьому, хтось намагається пропіаритись, – додає Сергій Костира.

Чому Мангер?

Батько загиблої активістки наприкінці січня під час засідання ТСК назвав причетних до вбивства доньки.

Він згадав імена голови Херсонської ОДА Андрія Гордєєва, його заступника Євгена Рищука (обидва члени партії БПП) та голови міської облради Владислава Мангера (був членом Батьківщини) . Вони, за словами Віктора Гандзюка, співпрацювали з підозрюваним організатором злочину Левіним.

– Для мене, батька Катерини, вже немає різниці між замовниками та тими хто їх весь цей час покривав, для мене БПП і Батьківщина – партії вбивць моєї доньки, – сказав він.

Згодом після цієї заяви було вручено підозру Владиславу Мангеру. Луценко навіть показав графіку, на якій той, за версією слідства, кінцевий замовник.

Окрім того, журналістам-розслідувачам зі Схем вдалось виявити зв’язок Мангера та Левіна, котрого підозрюють у скоєнні злочину.

Юрист голови облради за тиждень до скоєння злочину передав у користування Левіну готель у Лазурному за умовну суму. Готель на 57 номерів з власним пляжем передано у користування на сім років всього за 500 гривень на місяць.

Що загрожує Мангеру?

За даними слідства, Владислав Мангер спланував вбивство керуючиcь “особистою неприязню” до активістки.

Раніше Факти ICTV писали про схему організації злочину, яку озвучив генпрокурор Юрій Луценко, і всіх причетних до вбивства Гандзюк.

Слідство вручило підозру Мангеру в “умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині, скоєному з корисливих мотивів на замовлення з особливою жорстокістю за попередньою змовою групою осіб”.

За такими звинуваченнями йому загрожує від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.

Наразі генпрокуратура просить суд взяти Мангера під варту до 3-го березня. Вони побоюються, що той може втекти за кордон. Однак, суд вже три дні поспіль не може дійти згоди.

– Затягування може свідчити про одне – або хтось із сторін не готовий до судового засідання, або вирішуються інші питання, не виключаю, що з корумпованою складовою. Це може бути комусь вигідно, – зазначає адвокат.

З дня скоєння нападу на Катерину Гандзюк пройшло вже більше півроку. Як не складно визнавати, але за життя активістки розслідування майже не велось. Лише після того, як жінка померла від отриманих ран і справу перекваліфікували, почались зрушення. Не виключено, що суспільний розголос та увага ЗМІ теж грають тут свою роль.

Втім, скільки буде тривати слідство і чи понесуть покарання винні у справі – невідомо. Все ускладнює рік виборів, через що справу можуть використовувати як піар.

Фото: скріншот відео Служби безпеки України, Владислав Мангер, Сергій Костира

Лілія Ященко