Під час інавгурації президента України Володимир Зеленський запропонував Кабінету міністрів подати у відставку.

Президент України Володимир Зеленський запропонував Кабінету міністрів подати у відставку.

Після цитати американського актора Рональда Рейгана, який став президентом США: “уряд не вирішує наших проблем – уряд і є наші проблеми”, Зеленський заявив:

– Я не розумію наш уряд, який тільки розводить руками і каже мені, що ми не зможемо зробити. Це неправда – можете, ви можете взяти папір, взяти ручку і звільнити свої місця для тих, хто буде думати про наступні покоління, а не про наступні вибори.

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До речі, під час інавгурації Володимир Зеленський заявив про розпуск Верховної Ради.