Факти ICTV стежать за подіями навколо інавгурації Володимира Зеленського в режимі онлайн.

Інавгурація Володимира Зеленського відбудеться 20 травня о 10.00. Це стало відомо після того, як за дату інавгурації 16 травня проголосувала Верховна Рада.

Приведення новообраного президента до присяги повинен здійснити глава Конституційного суду України.

Дивіться онлайн-трансляцію інавгурації Володимира Зеленського на Фактах ICTV:

14.00. До Адміністрації Президента Володимир Зеленський вирішив йти пішки, спілкуючись з людьми, які прийшли його підтримати.

11.02. Після прибуття до Маріїнського палацу планується зустріч Зеленського із міжнародними представниками.

10.50. У Верховній Раді завершилися урочиста церемонія інавгурації Володимира Зеленського. Тепер президент прямує до Маріїнського палацу.

10.43. Володимир Зеленський попросив сьогодні Верховну Раду прийняти закони щодо зняття депутатської недоторканності і незаконного збагачення.

10.41. Президент закликав уряд України добровільно подати у відставку, аби дати дорогу новим обличчям.

10.40. Володимир Зеленський вперше звернувся до українців як президент.

За його словами, кожен з українців є президентом. Він заявив, що кожен з нас присягнув на вірність України.

– Відсьогодні кожен з нас несе відповідальність за Україну, яку ми залишаємо своїм дітям… Європейська країна починається з кожного. Так, ми обрали шлях до Європи і вона не десь там, вона тут, – сказав Зеленський.

Президент нагадав, що кожного дня Україна несе втрати на Донбасі і він готовий на все, аби припинити вогонь.

Він пообіцяв, що ми все подолаємо, оскільки кожен з нас українець і не існує “кращих” або “гірших” українців і ми маємо бути єдині.

Зеленський також заявив, що надасть українське громадянство усім, хто готовий будувати успішну Україну.

– Скептики скажуть, що це не можливо, але, може, це і є наша національна ідея – об’єднавшись зробити зробити неможливе, – сказав президент.

Він вважає, що першим кроком до діалогу щодо війни на Донбасі має стати повернення український військовополонених. Після цього має відбутися повернення наших територій.

10.27. У Верховній Раді пролунала молитва за добробут України.

10.25. Зеленському вручили офіційні символи, які уособлюють президентську владу в Україні.

Під час їх вручення Сліпачук заявила, що разом з ними передають надії всієї країни.

10.19. Володимир Зеленський дав присягу народу України. Він також підписав присягу, завдяки чому офіційно вступив на пост президента.

10.16. Голова ЦВК Тетяна Сліпачук оголошує остаточні результати голосування на виборах президента України.

10.11. Володимир Зеленський зайшов до зали Верховної Ради, після чого прозвучав гімн України.

10.08. Зеленський вже прибув до Верховної Ради. Спікер парламенту Андрій Парубій оголошує всіх почесних гостей інавгурації.

10.05. У Верховній Раді розпочалося урочисте засідання з нагоди інавгурації Володимира Зеленського. На неї приїхало понад 50 іноземних делегацій.

20 травня. 9.55. У Верховній Раді проходять останні приготування до інавгурації Володимира Зеленського.

На сходах біля входу в парламент розстелили червону килимову доріжку. На площі встановлено великий екран, з якого буде транслюватися прийняття присяги.

На балконі в залі парламенту знаходиться хор імені Верьовки, який буде виконувати державний гімн.

20 травня. 9.37. До Верховної Ради продовжують прибувати колишні колеги Володимира Зеленського з Кварталу 95 і Ліги сміху.

20 травня. 08.54. У Києві закрили на вхід станцію метро Арсенальна, яка знаходиться біля Верховної Ради.

20 травня. У Києві готуються до інавгурації президента України Володимира Зеленського.





















Інавгурація Зеленського (ОНЛАЙН) / 5 фотографий

19 травня. Інавгурацію Володимира Зеленського коментуватимуть керівник інформаційної служби телеканалу ICTV, ведуча програми Факти Олена Фроляк разом із журналістом і телеведучим Олегом Панютою.

Офіційну програму урочистих заходів інавгурації 20 травня з нагоди вступу на пост глави держави оприлюднила прес-служба новообраного президента Володимира Зеленського.

На інавгурації будуть присутні президент Литви Даля Грібаускайте, президент Угорщини Янош Адер, президент Латвії Раймондс Вейоніс, президент Естонії Керсті Кальюлайд, президент Грузії Саломе Зурабішвілі, голова Сенату Чехії Ярослав Кубера.

Від Німеччини приїде Крістіан Вульф, Молдову представлятиме прем’єр-міністр Павло Філіп, Туреччину – віце-президент Фуат Октай, Азербайджан – глава парламенту Октай Асадов, Велику Британію – міністр у справах Співдружності і ООН Тарік Ахмад, лорд Вімблдон.

Від США на інавгурацію прибудуть спецпредставник Держдепу з питань України Курт Волкер, посол США в ЄС Гордон Сондланд, директор з європейських справ у Раді нацбезпеки США Олександр Віндман і в.о. глави дипмісії США в Україні Джозеф Пеннінгтон.

Відомо, що Польщу представить міністр закордонних справ Яцек Чапутович, Європейську комісію – віце-президент Марош Шевчович, Словаччину – віце-прем’єр-міністр Ріхард Раші, Болгарію – віце-прем’єр Маріяна Ніколова, Румунію – віце-прем’єр Анна Бірчал, Білорусь – віце -прем’єр Ігор Ляшенко, Францію – міністр з питань Європи Амелі де Мошален, Канаду – міністр національної оборони Хардж Сінгх Сейджан, НАТО – помічник генерального секретаря Алехандро Альваргонсалес.

Після інавгурації у Верховній Раді Володимир Зеленський вирушить у Маріїнський палац на зустріч із представниками іноземних делегацій, по завершенні якої приступить до виконання обов’язків в Адміністрації президента на Банковій.

18 травня. 19 і 20 травня у зв’язку з прибуттям численних міжнародних делегацій і гостей на інавгурацію Володимира Зеленського у Києві перекриють низку вулиць.

17 травня. Новообраний президент України Володимир Зеленський запрошує українців вранці 20 травня в Маріїнський парк, звідки він вирушить на інавгурацію.

– Дорогі українці! Я дуже хотів би скласти президентську присягу перед вами, дивлячись народу в очі. Але, на жаль, за регламентом це станеться в залі Верховної Ради, перед депутатами. Я запрошую всіх бажаючих вранці 20 травня в Маріїнський парк, – написав Зеленський у Facebook.

На інавгурації Володимира Зеленського будуть присутні голова МЗС Польщі Яцек Чапутовіч, президент Литви Даля Грібаускайте, президент Угорщини Янош Адер, президент Литви Раймондс Вейоніс, президент Естонії Керсті Кальюлайд, президент Грузії Саломе Зурабішвілі, прем’єр-міністр Молдови Павло Філіп.

Німеччину буде представляти екс-президент ФРН Крістіан Вульф. Туреччина буде представлена віце-президентом Фуатом Октаєм. Делегацію Азербайджану очолить глава парламенту Октай Асадов.

Від ЄС на інавгурацію Володимира Зеленського прибуде віце-президент Європейської комісії Марош Шевчович.

16 травня. Верховна Рада призначила дату проведення інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського на 10.00 20 травня.

За проект постанови 10252 проголосували 315 нардепів.

15 травня. Регламентний комітет Верховної Ради надав висновки до проектів постанов про призначення дати інавгурації новообраного президента України Володимира Зеленського.

Згідно з рішенням комітету, Раді належить розглянути 7 проектів постанов про дату інавгурації на 17 травня, 19 травня, 20 травня, 26 травня і 28 травня.

14 травня. Глава секретаріату комітету з питань регламенту Верховної Ради Марія Нехоца заявила, що розгляд дати інавгурації Володимира Зеленського відбудеться 15 травня о 15.00.

До слова, у Верховній Раді зареєстрували два проекти постанови, якими пропонують провести інавгурацію 17 і 26 травня відповідно.

13 травня. У Раді з’явилася ще одна постанова щодо інавгурації. Її пропонують провести 26 травня.

12 травня. Тим часом у команді Володимира Зеленського опублікували відеопетицію щодо розпуску Верховної Ради.

11 травня. Депутат Сергій Каплін запропонував провести інавгурацію у два етапи – 19 травня у Раді, а 3 червня на НСК Олімпійський.

10 травня. У Верховній Раді запропонували ще одну дату інавгурації Зеленського – 1 червня.