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Факти / Україна

Погода в Україні на сьогодні, 21 травня (КАРТА)

Сьогодні, 21 травня, на заході України та у Житомирській області грозові дощі, подекуди шквали 15-20 м/с.

Погода

За прогнозами синоптиків, на Закарпатті, Прикарпатті та у Карпатах сильні дощі.

Температура повітря вночі 8-13°, а вдень 16-21°.

На решті території – мінлива хмарність, невеликий короткочасний дощ, подекуди грози.

Лише у східних та більшості південних областей – без опадів.

Вночі 11-16°, на сході країни 7-10°, вдень 21-26°.

У Києві сьогодні дощ, протягом дня від 23° до 25° вище нуля.

Читайте: Гороскоп на сьогодні, 21 травня

До слова, раніше Факти ICTV писали, яким буде літо 2019.

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