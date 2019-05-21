У вівторок, 21 травня, стартувала основна сесія зовнішнього незалежного тестування. Факти ICTV розібралися, як абітурієнтам не провалитися на ЗНО 2019.

За що можуть не допустити?

Проблеми з допуском до пункту тестування можуть виникнути, якщо відсутній один із таких документів:

сертификат ЗНО;

документ, що засвідчує особу;

запрошення-перепустка.

Якщо учасник кардинально змінив зовнішність, наприклад, перефарбував волосся з білого у чорний колір і його важко впізнати на фото в документі, то його можуть не допустити до проходження зовнішнього незалежного тестування.

Допуск до пункту тестування починається за 45 хвилин і припиняється за 10 хвилин до початку зовнішнього незалежного оцінювання. Будь-яке запізнення унеможливлює проходження тесту.

За що можуть відсторонити?

Учасникам суворо забороняється користуватися мобільним телефоном, планшетом, смарт-годинником чи іншими засобами зв’язку, збереження, обробки чи відтворення інформації. Випускники не можуть мати при собі навіть вимкнений телефон чи будь-які інші гаджети. Якщо абітурієнта, піймають за фотографуванням завдань ЗНО, то він одразу буде вилучений з аудиторії без права перескладання тесту.

Також забороняється використання будь-яких таблиць, книг чи власних записів. За порушення цієї вимоги, учасника ЗНО можуть відсторонити від проходження тестування достроково, а результати тестування анулюються. Абітурієнта можуть відсторонити від проходження тестів, якщо той буде спілкуватися з іншим учасником в аудиторії, де проходить ЗНО, буде заважати іншим чи пропонувати якісь предмети чи матеріали.

До пункту проходження тестів забороняється брати з собою верхній одяг, парасольку, сумку чи рюкзак, книги та інші речі, які не передбачені процедурою проведення зовнішнього незалежного оцінювання.

Чи можна перездати чи оскаржити результати тестів?

Якщо учасники отримали невисокий бал під час проходження ЗНО, то перездати тести в додаткову сесію не можна. Доведеться чекати рік та проходити зовнішнє незалежне оцінювання знову.

Також в додаткову сесію не мають право здавати тести ті учасники, які запізнились на основну сесію чи пропустили її без поважних причин.

Якщо результат ЗНО не задовольняє учасника, то він може подати апеляцію. Після повідомлення результату апеляцію подають протягом 5 днів, а результат отримують протягом 15 днів. Щоб подати апеляцияю, треба вказати прізвище, ім’я та по батькові, номер сертифікату ЗНО, результат з якого предмету ставиться під сумнів, номер телефону і дату подачі апеляції. Апеляцію надсилають рекомендованим листом на ім’я директора УЦОЯО за адресою: 04053, м. Київ, Володимира Винниченка, 5, (з поміткою Апеляційна комісія УЦОЯО).

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На що мають право учасники ЗНО?

Якщо учаснику зовнішнього незалежного оцінювання потрібно вийти з аудиторії, то він може це зробити. Але перед тим повинен залишити зошит із завданнями сертифікаційної роботи і бланки відповідей на робочому столі, поклавши їх заповненою стороною вниз. Час виходу (повернення) учасника зовнішнього оцінювання з (в) аудиторії фіксується старшим інструктором. Час, який учасник зовнішнього оцінювання провів за межами аудиторії, не додається йому на час роботи над сертифікаційною роботою.

Дозволяється користуватися таблицями, додатковими матеріалами чи чернетками, які передбачені процедурою проведення зовнішнього незалежного оцінювання і роздаються інструкторами в пункті проведення ЗНО.