Питома вага ЄС в експорті українських товарів становить близько 43% і продовжує зростати.

21 травня під головуванням першого віце-прем’єр-міністра – міністра економічного розвитку і торгівлі України Степана Кубіва відбулася друга неформальна міністерська зустріч керівників торгових відомств формату Східне партнерство – Європейська комісія.

У своєму вітальному слові Степан Кубів наголосив, що зустріч є продовженням минулорічної дискусії, розпочатої в Брюсселі за ініціативи єврокомісара Сесілії Мальмстрем, і є ефективним майданчиком для обговорення успішного досвіду імплементації угод про асоціацію з ЄС.

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– Сьогоднішній захід передбачає двосторонні і багатосторонні обговорення угоди про асоціацію для координації спільних зусиль у напрямі євроінтеграції України, Грузії та Молдови. Унікальний шлях в ЄС кожної з наших країн є цінним джерелом досвіду для інших. А готовність ділитися цим досвідом і переймати його у своїх колег в рамках цієї ініціативи – свідчення справжнього партнерства та міжнародної підтримки, – підкреслив Степан Кубів.

Також перший віце-прем’єр-міністр України зазначив, що угода про асоціацію з ЄС стала основою всіх програмних документів уряду і чітким баченням у впровадженні соціально-економічних реформ, реалізації кращих європейських практик та стандартів.

– В Україні є низка успішних рішень в рамках взаємодії з ЄС, і ми готові на їхнє обговорення в межах цього засідання. Зокрема, щодо митниці, публічних закупівель, ветеринарної практики та фітосанітарних заходів. Але існують і певні труднощі, обговорення яких може дати поштовх для їхнього успішного вирішення, – каже Кубів.

Також учасники засідання обговорили торговельне співробітництво між країнами та можливості збільшення їхніх обсягів.

– Продовження європейського курсу ми бачимо в збільшенні обсягів торгівлі. Ми вдячні ЄС за готовність працювати з Україною над переорієнтацією ринків. Ми досягли значного прогресу в усунені технічних торгових бар’єрів. Уже другий рік поспіль Європейський Союз є найбільшим торговим партнером України. Питома вага ЄС в експорті українських товарів становить близько 43% і продовжує зростати, – зазначив Степан Кубів.

За підсумками зустрічі сторони поширили спільну заяву.