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Факти / Україна

Україна та Монголія скасовують візовий режим

Кабмін схвалив проект угоди з урядом Монголії про скасування віз.

Україна та Монголія скасовують візовий режим

На засіданні уряду 22 травня був схвалений проект угоди з урядом Монголії про взаємне скасування віз.

Громадяни України і Монголії можуть перебувати на території іншої держави без віз не більше 90 днів протягом 180 днів.

Читайте: Чи можуть в України забрати безвіз через зміну влади

Посол України в Польщі Андрій Дещиця підписав угоду, оскільки посол Монголії працює в Україні за сумісництвом.

Посольство Монголії розташоване в Польщі.

Раніше Кабінет міністрів схвалив проект угоди щодо безвізу з Еквадором та Північною Македонією.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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