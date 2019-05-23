Володимир Зеленський виступив на iForum 2019. Що сказав президент про запровадження електронного уряду та країну в смартфоні – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Володимир Зеленский став один із гостей форуму для українських інтернет-діячів iForum. Він розповів, як його команда буде впроваджувати сучасні технології, і найголовніше – анонсував державний проект, який дозволить реалізовувати стартапи.

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Факти ICTV зібрали найважливіше з його виступу.

Чиновники та інновації – два абсолютно різні світи. Може виникнути відчуття, що вони знаходяться на різних планетах.

– Як правило, чиновники використовують чотири слова – інновації, діджиталізація, Hyperloop та Ілон Маск. Після цих чотирьох слів вони говорять, що потрібно щось змінювати.

Самостійно Зеленський нічого не змінить, тож закликав робити це разом. Втім, сказав відмовитись від захмарних очікувань:

– Не хочу обіцяти, що протягом п’яти років у нас буде тисяча заводів Tesla, Hyperloop між цими заводами, а Ілон Маск буде розрізати стрічку як міністр інновацій.

Нещодавно Великобританія прожила тиждень без вугілля. І це унікальна подія. Вперше з 1882 року. До цього вони експериментували і прожили так лише добу. Великобританія показує, що весь світ йде від вугілля.

– У них Роттердам мінус, а у нас Роттердам плюс. Це два різні світогляди. Ми повинні змінюватися, інакше наша країна не має шансів, – каже Зеленський.

В нашій країні дуже багато факапів, але інновації варто запроваджувати. Силовик не зможе шантажувати вас документами, якщо вони будуть цифрові. Рейдер не зможе змінювати власника в реєстрі, якщо цей реєстр буде на блокчейні, бо це неможливо.

– Як це зробити? Мені подобається підхід Apple, коли збирають кращих співробітників, і їх головне завдання – вирішити, яку галузь Apple може “розірвати” технологічно сьогодні. Мені б хотілося, щоб ми могли створити це разом.

Щоб зробити низькі тарифи, треба менше про це говорити, натомість працювати над інноваціями у відновлюваній енергетиці. Щоб популяризувати екочистий і доступний транспорт, потрібно, передусім, зробити інфраструктуру для електромобілів і безпілотників.

Звіт ООН щодо розвитку електронного уряду за 2018 рік свідчить, що ми сьогодні програємо Казахстану, Білорусі, Узбекистану, Молдові, Грузії, країнам Балтії та Росії. За індексом людського капіталу ми програємо тільки РФ, Білорусі та Естонії. Тобто справа не в людях. Ми повинні визнати, що справа в системі.

– Можете вважати мене наївним мрійником, але ми хочемо зробити країну в смартфоні, уряд у смартфоні. Час це зробити.

Ця держава функціонуватиме на чотирьох рівнях:

інформація про державу;

комунікація з державою;

транзакції з державою;

залучення в управління державою.

– Як було б круто, коли ти їдеш на роботу, не тільки читати новини, а реально контролювати, які законопроекти подаються, які люди обираються, як їх можна відкликати, які петиції готуються, як доповнити той чи інший законопроект.

Наостанок президент разом з позаштатним радником Михайлом Федоровим презентували новий проект під назвою Ліфт, де кожна людина зможе залишити резюме про себе, відгукнутися на вакансію в команді президента, розповісти ідею і відправити готовий продукт.

– Ми хотіли створити відкритий соціальний ліфт, коли людина без депутатів, знайомих, мам, тат може потрапити в команду і реалізувати якийсь проект. І ми знайшли рішення, – звітує Федоров.

За його словами, за проектом буде закріплена державна структура, де спеціальна група аналізуватиме, спілкуватиметься, даватите зворотний зв’язок і впроваджуватиме технології без великої бюрократії. Запустять Ліфт вже у понеділок, 27 травня.