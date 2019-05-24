Митрополит Епіфаній скликає священний синод Православної церкви України. Причина його поки не повідомляється.

У Києві сьогодні, 24 травня, відбудеться священний синод Православної церкви України. Його скликає митрополит Епіфаній.

Синод розпочнеться о 10.00 в будинку митрополита на території Софії Київській.

Читайте: Чи є розкол у ПЦУ: Філарет скликає архієреїв, Епіфаній попереджає про втрату томосу

До слова, між очільником ПЦУ і почесним патріархом Філаретом виникли суперечки. Проте поки невідомо чи прийде Філарет на синод.

Раніше Факти ICTV писали, що ПЦУ оприлюднила постанову помісного собору Української православної церкви Київського патріархату від 15 грудня 2018 року про саморозпуск.