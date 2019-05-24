PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

Епіфаній скликає священний синод Православної церкви України

Митрополит Епіфаній скликає священний синод Православної церкви України. Причина його поки не повідомляється.

Епіфаній

У Києві сьогодні, 24 травня, відбудеться священний синод Православної церкви України. Його скликає митрополит Епіфаній.

Синод розпочнеться о 10.00 в будинку митрополита на території Софії Київській.

Читайте: Чи є розкол у ПЦУ: Філарет скликає архієреїв, Епіфаній попереджає про втрату томосу

До слова, між очільником ПЦУ і почесним патріархом Філаретом виникли суперечки. Проте поки невідомо чи прийде Філарет на синод.

Раніше Факти ICTV писали, що ПЦУ оприлюднила постанову помісного собору Української православної церкви Київського патріархату від 15 грудня 2018 року про саморозпуск.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Філарет відмовляється виконувати три умови томосу
Філарет сам підписав рішення про саморозпуск КП: у ПЦУ показали документ
У ПЦУ назвали дату скликання Священного Синоду
Епіфаній відповів на звинувачення Філарета
Томос можуть відкликати у разі відновлення Київського патріархату – Драбинко
Відновлення Київського патріархату: чому Філарет піде на від’єднання
Чим завершиться конфлікт у ПЦУ: три сценарії
Епіфаній порушив домовленості – Філарет
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка