Компанія Метінвест виділила понад 5 млн грн на стипендії запорізьким студентам.

Метінвест, Національний університет Запорізька політехніка та Запорізький національний університет підписали меморандум про співпрацю.

Як відзначили в компанії, угода закріпила загальне прагнення соціально відповідального бізнесу та установ професійної освіти підвищувати рівень підготовки майбутніх промисловців.

У Метінвесті сподіваються, що меморандум створить сприятливі умови для реформування освітньої системи з підготовки кваліфікованих фахівців технічних спеціальностей з урахуванням сучасних тенденцій ринку праці України.

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Його мета – поліпшення якості профільної освіти через модернізацію матеріально-технічної бази освітніх установ, актуалізацію навчальних планів і створення комфортних умов для освітнього процесу, мотивацію талановитих і амбіційних студентів, націлених на реалізацію власного потенціалу в промисловій галузі.

– Нова стипендіальна програма для понад 400 студентів, підтримка модернізації навчальних класів та лабораторій, спільна профорієнтаційна робота для популяризації металургійних професій – основні напрями співпраці відповідального бізнесу – компанії Метінвест із запорізькими вишами. Ми не просто роботодавці. Ми готові бути партнерами і беремо на себе додаткові зобов’язання у важливому процесі створення сучасної професійної освіти в Україні, – зазначив генеральний директор Запоріжсталі Ростислав Шурма.

За інформацією Метінвесту, меморандум передбачає взаємодію компанії та вишів у проведенні курсів з підготовки ЗНО, курсів з STEM-освіти школярів, стажування студентів та викладачів на базі підприємств.

Кращі студенти Запорізької політехніки та ЗНУ, які навчаються на першому-п’ятому курсах профільних спеціальностей, на конкурсній основі можуть претендувати на стипендії Метінвесту.

Загальна сума соціальних інвестицій компанії складе більше 5,3 млн грн.

Як відомо, щорічно в межах програми партнерства з навчальними закладами запорізькі підприємства Метінвесту беруть на роботу близько 200 молодих фахівців.