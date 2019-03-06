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Метінвест ініціює створення стратегії розвитку профорієнтації разом з Міносвіти і Мінсоцполітики

Група гірничо-металургійних підприємств Метінвест заявляє про необхідність розробки національної стратегії розвитку професійної орієнтації. Вона повинна лягти в основу комплексних реформ в сфері профтехосвіти, націлених на відновлення престижу робітничих професій та підвищення якості підготовки технологів для промисловості.

Метінвест ініціює створення стратегії розвитку профорієнтації разом з Міносвіти і Мінсоцполітики

Про це заявив в.о. директора з персоналу Метінвесту Олександр Пімкін в рамках круглого столу Співпраця бізнесу та установ професійно-технічної освіти, який пройшов в Києві 4 березня за участю Федерації роботодавців України, представників Міністерства освіти і науки, Міністерства праці та соціальної політики і Держслужби зайнятості.

– Перша наша вимога до держави, Мінсоцполітики та Міносвіти – це розробка спільно з нами (ми можемо ініціювати або бути безпосередніми учасниками) комплексної стратегії розвитку профорієнтації в нашій державі. Ми вважаємо, що це вкрай важливо, тому що нам треба створити потік підготовки людей, починаючи зі школи і закінчуючи вищою освітою, – сказав Пімкін.

Стратегія повинна визначити, який рівень професійної підготовки необхідний Україні, які галузі є пріоритетними, і яким буде забезпечення їх підготовленими кадрами в майбутньому. Розуміння цих моментів допоможе вже сьогодні почати готувати молодих фахівців, які в майбутньому забезпечать економічне зростання країни, вважає він.

– На жаль, зараз ситуація така, що ми втрачаємо велику частку спеціальної освіти, ми втрачаємо велику частку кваліфікованих технологів, ми втрачаємо той потенціал, який був накопичений в нашій країні в наукомістких галузях, в промисловості, в створенні автомобілів або інших галузях машинобудування. І тому сьогодні ми ініціюємо обговорення таких питань, щоб закласти фундамент майбутніх змін. Однозначно потрібні комплексні реформи, – зазначив Пімкін.

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Нагадаємо, за підсумками круглого столу також було схвалено ряд рекомендацій бізнесу щодо поліпшення профтехосвіти в Україні. На думку членів Федерації роботодавців, підвищенню якості підготовки студентів буде сприяти впровадження дуальної форми освіти, що передбачає отримання теоретичних знань на базі училищ і практичних навичок на виробництві, осучаснення та розширення переліку професій, їх популяризація.

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