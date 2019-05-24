Священний синод ПЦУ заборонив священикам балотуватися до Верховної Ради України.

Священний синод Православної церкви України заборонив архієреям і клірикам висувати свої кандидатури для обрання до Верховної Ради України чи на посади місцевого самоврядування, де передбачене прийняття на постійну роботу.

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– Разом з тим їм дозволено у виключних випадках з благословення церковної влади балотуватися у депутати органів місцевого самоврядування, – додали у прес-службі ПЦУ.

Раніше Факти ICTV писали, що на Священному синоді ПЦУ Епіфанію не вдалося переконати Філарета підписати керування статутом.

Фото: ПЦУ