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Вибори до Верховної Ради 2019 (ОНЛАЙН)

Позачергові парламентські вибори відбудуться 21 липня 2019 року.

Вибори до Верховної Ради 2019 (ОНЛАЙН)

Позачергові вибори до Верховної Ради відбудуться 21 липня 2019 року.

Про це йдеться в указі президента України Володимира Зеленського про розпуск парламенту, який 23 травня опубліковано в Урядовому кур’єрі.

24 травня. В Україні розпочалася передвиборча кампанія дострокових виборів до Верховної Ради.

23 травня. Голова Центральної виборчої комісії України Тетяна Сліпачук повідомила, що 24 травня в Україні розпочнеться виборчий процес позачергових виборів до Верховної Ради.

Це відбудеться наступного дня після публікації відповідного Указу президента України Володимира Зеленського.

Вона також зазначила, що оскарження указу про достроковий розпуск Верховної Ради і призначення позачергових виборів на 21 липня 2019 року не вплине на виборчий процес.

Тетяна Сліпачук зауважила, що ЦВК не встигне підготуватися до виборів у Верховну Раду за чинною системою держзакупівель. Існуючі норми не дозволяють здійснити всі закупівлі за два місяці кампанії.

22 травня глава держави вніс до парламенту законопроект щодо зміни виборчої системи для виборів народних депутатів (№10319), але його не включили до порядку денного на позачерговому засіданні Ради у цей же день.

Факти ICTV стежать за подіями навколо парламентських виборів 2019.

Нагадаємо, ми писали про перші призначення Зеленського на посаді президента України.

Фото: Dreamstime

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