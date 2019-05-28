Представник Володимира Зеленського Руслан Стефанчук у прямому етері Свободи слова розповів, як команда нового президента буде співпрацювати з Верховною радою.

Новоспечений президент України Володимир Зеленський звернувся до депутатів через свою сторінку у Facebook із закликом проголосувати за необхідні Україні закони, за які парламент давно не голосує.

Закликаю народних депутатів наступні два місяці не використовувати трибуну Верховної Ради для особистого піару й не… Опубліковано Володимиром Зеленським Неділя, 26 травня 2019 р.

На питання ведучого Свободи слова Вадима Карп’яка, які саме закони мав на увазі Володимир Зеленський, представник президента Руслан Стефанчук відповів:

– Це ті закони і пріоритет, які визначені в програмі. Якщо ми візьмемо каденцію цієї Верховної Ради, то побачимо, скільки непоганих законопроектів було напрацьовано, але вони не були реалізовані з однієї причини. Десь вони не потрапляли в лобіське коло, десь хтось з них не міг витягнути економічного ефекту.

Зеленський під час інавгураційної промови заявив, що не вірить в ефективність цієї Верховної Ради і тому хоче визначити три основних пріоритети – це питання депутатської недоторканності, це нова редакція кримінальної відповідальності, яка стосується незаконного збагачення, і питання, які пов’язані з прийняттям виборчого кодексу.

На погоджувальній раді я висловив чітке бачення Зеленського, який сказав: Ми готові до компромісу з Верховною Радою, але відтепер правила змінюються. Жодних домовленостей, жодної закулуарщини не буде. А тому, буде підписаний той закон, який відповідає інтересам народу України, відповідає Конституції і принципу верховенства права, має свою якість, і Володимир Зеленський не буде підписувати законопроекти, які прийматимуться шляхом порушення регламентних процедур.

Основний принцип, який ми пропонуємо – сьогодні Україна потребує перезапуску системи влади. Чи будемо ми виконувати ці забов’язання у нинішньому складі ВР? У нас є такі плани, але подивимось, як складиметься подальша наша співпраця з ВР.