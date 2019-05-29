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Факти / Україна / Політика

Зеленський їде на шахту, де загинули гірники

Володимир Зеленський поїде на шахту Лісова, що у Львівській області. Сьогодні там стався обвал породи, в результаті чого загинули два гірники.

Зеленський їде на шахту, де загинули гірники

Президент України Володимир Зеленський їде на шахту Лісова, де в результаті обвалу породи загинули два гірники.

– Сьогодні відбудеться робоча поїздка президента України Володимира Зеленського на шахту Лісова в селі Селець Сокальського району Львівської області, де вночі сталася аварія, в результаті якої загинули люди, – повідомили в прес-службі.

У свою чергу МВС України повідомило, що поліція Львівської області відкрила кримінальне провадження за фактом загибелі двох гірників на шахті Лісова.

– Під час проведення рятувальної операції на поверхню підняли два тіла без ознак життя, – сказали в поліції.

Особи загиблих встановлено. Ними виявилися двоє жителів Сокальського району 48 та 22 років.

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За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч.2 ст.272 за порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою.

Максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років.

Нагадаємо, на Львівщині у селі Селець Сокальського району в ніч на 29 травня стався обвал породи на шахті Лісова ДП Львіввугілля.

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