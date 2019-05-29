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Факти / Україна / Політика

Зупинка реформи енергоринку загрожує євроінтеграції України – Климпуш-Цинцадзе

Невиконання Україною зобов’язання щодо реформування енергетичного ринку ставить під загрозу подальшу євроінтеграцію.

Зупинка реформи енергоринку загрожує євроінтеграції України – Климпуш-Цинцадзе

Віце-прем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе повідомила, що протягом року уряд разом з усіма стейкхолдерами працював над оновленням додатку 27 до угоди про асоціацію України з Європейським Союзом (ЄС), який стосується енергетики.

Та закликала депутатів підтримати його ратифікацію.

– Я би просто просила політичного рішення кожного окремого парламентаря, щоби підтримали ратифікацію оновленого додатку до Угоди про асоціацію.

Воно створює  зобов’язання української сторони спільно з ЄС радитися і вводити директиви європейські з погодженням, а також зобов’язує ЄС де-факто розцінювати дії України як кроки для реальної інтеграції енергетичних ринків України до європейської інтеграці, – зазначила віце-прем’єр.

Вона також наголосила, що зволікання з ухваленням рішень щодо реформи енергоринку ставить під загрозу подальшу євроінтеграцію України.

– Ми ставимо під ризик (інтеграцію), якщо ми будемо відкладати далі ці напрацювання. Це де-факто перелік наших зобов’язань, які розширені також відповідно до того, наскільки змінилося право Європейського Союзу, – сказала Климпуш-Цинцадзе.

Читайте: Ринок електроенергії повинен працювати – Шпек

Нагадаємо, Україна може не отримати кошти від партнерів, якщо не запустить енергоринок 1 липня.

Джерело: Українські новини

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