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Факты / Украина / Политика

Остановка реформы энергорынка угрожает евроинтеграции Украины – Климпуш-Цинцадзе

Невыполнение Украиной обязательства по реформированию энергетического рынка ставит под угрозу дальнейшую евроинтеграцию.

Остановка реформы энергорынка угрожает евроинтеграции Украины – Климпуш-Цинцадзе

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе сообщила, что в течение года правительство вместе со всеми стейкхолдерами работало над обновлением приложения 27 к соглашению об ассоциации Украины с Европейским Союзом (ЕС), которое касается энергетики.

И призвала депутатов поддержать его ратификацию.

– Я бы просто просила политическое решение от каждого отдельного парламентария, чтобы поддержали ратификацию обновленного приложения к соглашению об ассоциации.

Оно создает и обязательства украинской стороны совместно с ЕС советоваться и вводить европейские директивы с согласованием, а также обязывает ЕС де-факто расценивать действия Украины как шаги для реальной интеграции энергетических рынков Украины к европейской интеграции, – сказала вице-премьер.

Она также подчеркнула, что промедление с принятием решений по реформе энергорынка ставит под угрозу дальнейшую евроинтеграцию Украины.

– Мы ставим под угрозу (интеграцию), если мы будем откладывать дальше эти наработки. Это де-факто перечень наших обязательств, расширенные также в соответствии с тем, насколько изменилось право Европейского Союза, – сказала Климпуш-Цинцадзе.

Читайте: Рынок электроэнергии должен работать – Шпек

Напомним, Украина может не получить средства от партнеров, если не запустит энергорынок 1 июля.

Источник: Українські новини

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