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Курс долара в Україні: гривня знову дешевшає

За новим курсом Нацбанку гривня здешевшала на 19 копійок.

Курс долара в Україні: гривня знову дешевшає

Гривня вже другий день поспіль сильно втрачає у ціні щодо до долара.

Згідно з новим курсом, встановленим Національним банком України, вартість 1 долара становить 26,87 гривні. Це на 19 копійок дорожче у порівнянні з минулою добою (26,6833 грн/долар).

Курс євро сильно не змінився і на 31 травня встановлений у розмірі 29,92 грн/євро.

Читайте: Дефолт та курс долара: як політика впливає на економічну ситуацію в Україні

Нагадаємо, у Нацбанку спрогнозували зростання курсу долара у липні серпні.

Джерело: НБУ

Фото: Dreamstime

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