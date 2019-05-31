За новим курсом Нацбанку гривня здешевшала на 19 копійок.
Гривня вже другий день поспіль сильно втрачає у ціні щодо до долара.
Згідно з новим курсом, встановленим Національним банком України, вартість 1 долара становить 26,87 гривні. Це на 19 копійок дорожче у порівнянні з минулою добою (26,6833 грн/долар).
Курс євро сильно не змінився і на 31 травня встановлений у розмірі 29,92 грн/євро.
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Нагадаємо, у Нацбанку спрогнозували зростання курсу долара у липні серпні.
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