Яким буде курс долара, чи погіршиться економічна ситуація в Україні до кінця року та чи можливий дефолт – у матеріалі Фактів ICTV.

Які прогнози дають експерти щодо економічної ситуації в Україні? 2019 рік – період глобальних змін для нашої країни. Тільки-но ми пережили вибори президента, як новообраний голова достроково розпускає парламент, а прем’єр-міністр подає у відставку.

Місія МВФ, яка приїхала для ухвалення нового рішення щодо траншу, про співробітництво буде говорити після перевиборів.

А Володимир Гройсман, заявивши про свою відставку, прозвітував, що економічне становище – стабільне. І хоч його відставку Верховна Рада не схвалила, суспільство така заява сколихнула.

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Коливання на валютному ринку стають відчутними. Так, 20 травня гривня відносно долара подешевшала на 28 копійок.

Як ми досягли стабільності?

Експерти погоджуються, що останнім часом економічна ситуація в Україні і справді була стабільною. Курс гривні сильно не коливався, борги виплачувались за планом, а співпраці з міжнародними партнерами нічого не загрожувало.

Економісти називають декілька факторів, які утримують нашу економіку. По-перше, це сприятлива зовнішня кон’юнктура – високі ціни на сталь та руду, низькі ціни на газ у Європі. Окрім того, хороший врожай зерна.

– Для нас експорт сировини – це суттєве джерело валютних доходів, – стверджує Іван Копман, засновник First Kyiv Investment Club.

На стабільність української валюти впливають й іноземні інвестори, які вкладають кошти в українські цінні папери, а також українські заробітчани, які переказують в країну значні кошти. У 2018 році сума сягла $14 млрд, а це майже 11% від ВВП.

Яким буде курс гривні?

У бюджеті на 2019 рік закладений курс 29,4 грн за долар. Зараз гривня навіть міцніша, аніж прогнозували урядовці. Втім, девальвація припадає на друге півріччя, отож експерти прогнозують вихід на приблизну цифру до кінця року:

– Ми матимемо 29-29,7 грн за долар. Це буде послаблення, порівняно з сьогоднішнім станом, через те, що очікуємо менший експорт зерна. Ну, і нестабільна ситуація спровокує підвищення попиту на валюту, – каже Олена Білан, головний економіст Dragon Capital.

Які загрози для гривні у 2019?

На українську економіку впливають як внутрішні, так і зовнішні чинники. Найголовніша зовнішня загроза сьогодні – це ризик світової кризи, яка істотно впливає на країни, що розвиваються.

– Нам не вдавалось економічно зростати на 7-10%, коли у світі все чудово, і вважати, що ми будемо зростати, коли у світі все буде погано – було б дуже наївно, – каже Копман.

Окрім того, експерт додає, що політичні зміни в країні – це певна турбулентність, яка так чи інакше впливає на фінансові ринки.

Ситуація в Україні – нестабільна, тому прогнозувати щось доволі складно. Втім, Олена Білан зазначає, що вплив на українську валюту найближчим часом матиме ситуація з Приватбанком.

– Судових рішень на користь колишніх власників стає все більше і більше. Ми не знаємо, як відреагує населення – чи почне забирати кошти з депозитів через побоювання, що Приватбанк стане банкротом. Якщо люди забиратимуть депозити, вони скуповуватимуть валюту.

Що буде із співпрацею з МВФ?

Минулого тижня, 21 травня, в Україну приїхала місія Міжнародного валютного фонду. Експерти мали зустрітись з представниками уряду та ухвалити рішення щодо другого траншу за програмою Stand by у розмірі $1,3 млрд.

Позачергові вибори внесли певні складщі в отриманні траншу, тому що місія не може в період виборів ухвалювати рішення. Втім, від співпраці МВФ не відмовлявся. Він націлений працювати після завершення виборів.

Виплатити зовнішні борги, кошти на які йдуть від запозичень МВФ, цього року можливо і самостійно.

Нещодавно Володимир Гройсман звітував про фінансовий стан країни – це $20 млрд валютних резервів та 57 млрд грн на казначейському рахунку.

Цих резервів вистачить, щоб виплатити $3 млрд боргу цьогоріч. Втім, це опосередковано вплине і на курс валюти, запевняє Олена Білан.

– Коли йде постійне зниження резервів, люди починають хвилюватись і скуповувати більше валюти, щоб захистити свої заощадження.

Чи можливий дефолт?

Нещодавно українське суспільство сколихнула теза про можливість оголошення дефолту, бо це дасть змогу не виплачувати борги кредиторам.

Економісти одноголосно заперечують такий варіант. Для нього немає передумов, а наслідки такого рішення – руйнівні для сучасної України.

– У нас зменшується боргове навантаження, зростає економіка – немає причин оголошувати дефолт. Якщо ми оголосимо, то це буде штучна криза. В результаті – падіння курсу валюти, а потім – шалена інфляція, падіння економіки, втрата робочих місць, – розповідає Сергій Фурса, фахівець відділу продажів Dragon Capital.

Як приклад він наводить дефотл в Аргентині, де за ніч депозити банківських вкладників в доларах перетворились на депозити в песо за зовсім не вигідним курсом.

А Іван Копман запевняє – такий варіант розвитку подій вигідний тільки для олігархів:

– Для того, у кого значні доларові капітали – це вигідно. В країні, яка знаходиться в стані дефолту, всі активи дуже дешеві. Можна купити задешево активи, а потім продати через декілька років за дуже дорого.

В оточенні президента встигли завірити – Зеленський не буде оголошувати дефолт, бо це підірве довіру до України з боку міжнародних партнерів.

Новий президент започаткував низку серйозних політичних змін. Незважаючи на те, що економіка і політика в Україні тісно переплітаються, достроковий розпуск парламенту, як не дивно, не загрожує серйозними економічними наслідками. Прогнози експертів доволі оптимістичні, а цифри лише підтверджують ці слова.

Лілія Ященко