Американські літак і безпілотник провели розвідку над над Чорним морем і лінією розмежування на Донбасі.

Протичовновий літак та безпілотник здійснили розвідувальний політ над акваторією Чорного моря.

Зазначається, що патрульний протичовновий літак ВМС США Boeing P-8A Poseidon вилетів 4 червня з італійської авіабази Сігонелла о 16.45 за Києвом. Через повітряний простір Болгарії він долетів до акваторії Чорного моря, де провів розвідку.

О 20.25 Poseidon пролетів на відстані 33 км від берегової лінії тимчасово окупованого Севастополя і о 21.45 попрямував назад на авіабазу до Італії.

– У той же день, 4 червня, з цієї ж бази вилетів стратегічний розвідувальний безпілотник RQ-4A Global Hawk ВПС США, який досяг чорноморського узбережжя Росії. Він пролетів через Грецію та Україну, – повідомляє моніторинговий ресурс.

Безпілотник також моніторив лінію розмежування на Донбасі.

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Global Hawk також пролітав недалеко від узбережжя Севастополя, а о 15.25 почав розвідку на Чорному морі.

Також Шостий флот ВМС США зазначає, що російський винищувач тричі перехоплював літак США над Середземним морем.

Нагадаємо, розвідка США заявляє, що Росія порушує Договір про всеосяжну заборону ядерних випробувань.

Джерело: PlaneRadar