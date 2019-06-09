На адресу представника України в Тристоронній контактній групі Леоніда Кучми надійшло звернення зі словами підтримки від команди спеціального представника США з питань України Курта Волкера.

Прес-секретар другого президента України Дарка Оліфер повідомила, що на поточному тижні надійшло звернення зі словами поваги на адресу представника України в Тристоронньій контактній групі Леоніда Кучми.

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– Ми вражені його самовідданістю і цілеспрямованістю, і ми бажаємо йому успіхів у справі представництва України в ТКГ, – йдеться у зверненні.

Нагадаємо, 3 червня президент Володимир Зеленський представив Кучму як очільника сторони України в ТКГ.