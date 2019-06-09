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Факти / Україна

Зеленський пообіцяв позбавляти мандата за кнопкодавство

Під час з’їзду партії Слуга народу президент України Володимир Зеленський заявив, що народних депутатів позбавлятимуть мандата за кнопкодавство.

зеленский

Президент України Володимир Зеленський заявив, що нардепів позбавлятимуть мандата за кнопкодавство.

Також він додав, що партія Слуга народу має намір скасувати депутатську недоторканність.

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– Люди, які сьогодні зібралися, нас не підведуть. Вони не йдуть до парламенту заради недоторканності, тому що ми її скасуємо. Вони не йдуть відбувати номер, тому що за кнопкодавство ми будемо позбавляти мандата. Вони не йдуть заради збагачення, тому що за це ми будемо саджати, – сказав він.

Нагадаємо, на з’їзді Слуги народу представили сотню списку партії.

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