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Факти / Україна

Партія Слуга народу оголосила список на вибори в Раду

У ботанічному саду імені Гришка пройшов з’їзд партії Слуга народу, під час якого була представлена перша сотня списку політсили.

слуга народа

На з’їзді Слуги народу представили сотню списку партії.

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До першої двадцятки партії Слуга народу увійшли

  • глава партії Слуга народу Дмитро Разумков;
  • представник Володимира Зеленського у Верховній Раді Руслан Стефанчук;
  • експерт з судової реформи Ірина Венедиктова;
  • волонтер, бізнесмен Давид Арахамія;
  • депутат Київради Галина Янченко;
  • радник Володимира Зеленського Михайло Федоров;
  • голова виборчого штабу Олександр Корнієнко;
  • експерт з податкового та антикорупційного законодавства Анастасія Красносільська,
  • гендиректор 1+1 Олександр Ткаченко;
  • чемпіон світу з греко-римської боротьби Жан Беленюк;
  • директор освітніх програм Українського інституту майбутнього Сергій Бабак;
  • економіст Владислав Криклій;
  • експерт з питань будівництва Олена Шуляк;
  • правозахисник Дмитро Наталуха;
  • кінопродюсер Єлизавета Ясько;
  • експерт з питань енергетики Олексій Оржель;
  • експерт з питань енергетики Андрій Герус;
  • лікар Михайло Радуцький;
  • експерт з питань правоохоронної і судової систем Денис Монастирський;
  • фінансовий експерт Данило Гетьманцев.

Глава партії Слуга народу Дмитро Разумов додав, що буде проведений постпраймеріз і протягом місяця громадськість може надсилати зауваження по кандидатах.

До слова, на з’їзді партії Європейська солідарність Петро Порошенко представив десятку списку.

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