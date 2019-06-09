У ботанічному саду імені Гришка пройшов з’їзд партії Слуга народу, під час якого була представлена перша сотня списку політсили.

На з’їзді Слуги народу представили сотню списку партії.

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До першої двадцятки партії Слуга народу увійшли

глава партії Слуга народу Дмитро Разумков;

представник Володимира Зеленського у Верховній Раді Руслан Стефанчук;

експерт з судової реформи Ірина Венедиктова;

волонтер, бізнесмен Давид Арахамія;

депутат Київради Галина Янченко;

радник Володимира Зеленського Михайло Федоров;

голова виборчого штабу Олександр Корнієнко;

експерт з податкового та антикорупційного законодавства Анастасія Красносільська,

гендиректор 1+1 Олександр Ткаченко;

чемпіон світу з греко-римської боротьби Жан Беленюк;

директор освітніх програм Українського інституту майбутнього Сергій Бабак;

економіст Владислав Криклій;

експерт з питань будівництва Олена Шуляк;

правозахисник Дмитро Наталуха;

кінопродюсер Єлизавета Ясько;

експерт з питань енергетики Олексій Оржель;

експерт з питань енергетики Андрій Герус;

лікар Михайло Радуцький;

експерт з питань правоохоронної і судової систем Денис Монастирський;

фінансовий експерт Данило Гетьманцев.

Глава партії Слуга народу Дмитро Разумов додав, що буде проведений постпраймеріз і протягом місяця громадськість може надсилати зауваження по кандидатах.

До слова, на з’їзді партії Європейська солідарність Петро Порошенко представив десятку списку.