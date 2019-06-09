У ботанічному саду імені Гришка пройшов з’їзд партії Слуга народу, під час якого була представлена перша сотня списку політсили.
На з’їзді Слуги народу представили сотню списку партії.
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До першої двадцятки партії Слуга народу увійшли
- глава партії Слуга народу Дмитро Разумков;
- представник Володимира Зеленського у Верховній Раді Руслан Стефанчук;
- експерт з судової реформи Ірина Венедиктова;
- волонтер, бізнесмен Давид Арахамія;
- депутат Київради Галина Янченко;
- радник Володимира Зеленського Михайло Федоров;
- голова виборчого штабу Олександр Корнієнко;
- експерт з податкового та антикорупційного законодавства Анастасія Красносільська,
- гендиректор 1+1 Олександр Ткаченко;
- чемпіон світу з греко-римської боротьби Жан Беленюк;
- директор освітніх програм Українського інституту майбутнього Сергій Бабак;
- економіст Владислав Криклій;
- експерт з питань будівництва Олена Шуляк;
- правозахисник Дмитро Наталуха;
- кінопродюсер Єлизавета Ясько;
- експерт з питань енергетики Олексій Оржель;
- експерт з питань енергетики Андрій Герус;
- лікар Михайло Радуцький;
- експерт з питань правоохоронної і судової систем Денис Монастирський;
- фінансовий експерт Данило Гетьманцев.
Глава партії Слуга народу Дмитро Разумов додав, що буде проведений постпраймеріз і протягом місяця громадськість може надсилати зауваження по кандидатах.
До слова, на з’їзді партії Європейська солідарність Петро Порошенко представив десятку списку.