В Адміністрації президента звернулися до Юрія Луценка з прохання звернути увагу на візит Бойка і Медведчука в Росію.
В АП здивовані відсутністю реакції генпрокурора Юрія Луценко на поїздку Юрія Бойка та Віктора Медведчука в Росію.
Як повідомила прес-секретар президента Юлія Мендель, Адміністрацію президента дивує відсутність жодних правових рішень з цього приводу.
Адже Юрій Бойко та Віктор Медведчук їздили на зустрічі до країни-агресора вже двічі.
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Зважаючи на це, генпрокурору рекомендували звернути увагу на подібні візити українських громадян.
Нагадаємо, Віктор Медведчук та Юрій Бойко вдруге літали в Росію, щоб зустрітися з головою Газпрому Олексієм Міллером.
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