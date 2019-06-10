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Факти / Україна / Політика

АП чекає на реакцію Луценка на візит Бойка і Медведчука до РФ

В Адміністрації президента звернулися до Юрія Луценка з прохання звернути увагу на візит Бойка і Медведчука в Росію.

АП чекає на реакцію Луценка на візит Бойка і Медведчука до РФ

В АП здивовані відсутністю реакції генпрокурора Юрія Луценко на поїздку Юрія Бойка та Віктора Медведчука в Росію.

Як повідомила прес-секретар президента Юлія Мендель, Адміністрацію президента дивує відсутність жодних правових рішень з цього приводу.

Адже Юрій Бойко та Віктор Медведчук їздили на зустрічі до країни-агресора вже двічі.

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Зважаючи на це, генпрокурору рекомендували звернути увагу на подібні візити українських громадян.

Нагадаємо, Віктор Медведчук та Юрій Бойко вдруге літали в Росію, щоб зустрітися з головою Газпрому Олексієм Міллером.

Фото: Адміністрація Президента

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