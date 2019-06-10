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Факти / Україна / Політика

Громадянська позиція: перша п’ятірка партії

Екс-міністр оборони Анатолій Гриценко очолив партію Громадянська позиція.

Анатолій Гриценко

Сьогодні партія Громадянська позиція оголосила першу п’ятірку списку.

Перша п’ятірка Громадянської позиції на виборах до Верховної Ради виглядає наступним чином:

  • екс-міністр оборони Анатолій Гриценко;
  • народний депутат Дмитро Добродомов;
  • глава Комітету ВР з питань екологічної політики Микола Томенко;
  • народний депутат Микола Катеринчук;
  • громадський діяч Марина Соловйова.

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Нагадаємо, позачергові вибори до Верховної Ради відбудуться 21 липня 2019 року.

Фото: Громадянська позиція

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