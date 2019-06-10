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Факти / Україна / Політика

У Верховну Раду пройдуть п’ять партій – опитування

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування, за результатами якого, якби позачергові вибори до парламенту відбулися на початку червня, у нову Раду пройшли б п’ять партій.

Верховна Рада

Згідно з опитуванням КМІС, проведеним 26 травня – 7 червня, до нової Верховної Ради можуть пройти чотири партії:

  • Слуга народу (32,1%);
  • Опозиційна платформа – За життя (7,8%);
  • Європейська солідарність (5,4%);
  • ВО Батьківщина 5,1%.

Високі шанси потрапити до п’ятірки має також партія Голос Святослава Вакарчука, за яку готові проголосувати 3,7% усіх респондентів (4% серед тих, хто збирається голосувати, і 5,6% серед тих, хто збирається голосувати і визначився зі своїм вибором).

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За даними опитування, 24,2% респондентів не визначилися, за яку партію вони б зараз голосували, ще 6,6% – сказали, що не пішли б голосувати.

КМІС з 26 травня по 7 червня провів власне всеукраїнське опитування громадської думки.

Методом особистого інтерв’ю опитано 2021 респондента у 110 населених пунктах усіх регіонів України (окрім АР Крим) за чотириступеневою стохастичною вибіркою, репрезентативною для населення України, старшого 18 років.

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, контрольованій українською владою.

Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0.95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% – для показників близьких до 25%, 2,0% – для показників близьких до 10%, 1,4% – для показників близьких до 5%.

До слова, на з’їзді партії Європейська солідарність Петро Порошенко представив десятку списку.

Джерело: КМІС

Фото: Dreamstime

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