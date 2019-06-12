Секретар РНБО Олександр Данилюк та в.о. голови СБУ Іван Баканов провели робочу нараду.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк та в.о. голови Служби безпеки України Іван Баканов під час робочої нараду обговорили питання боротьби з контрабандою та ситуацію на Донбасі.

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– Йшлося про необхідність посилення боротьби з контрабандою та активізації протидії СБУ спробам дестабілізувати ситуацію на Сході і Півдні України, зокрема, у частині попередження терористичних актів на об’єктах критичної інфраструктури, – зазначили у прес-службі РНБО.

Раніше Факти ICTV писали, що відомо про Івана Баканова.