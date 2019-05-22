Іван Баканов став новим заступником голови СБУ. Факти ICTV розповідають хто такий Баканов і чим запам’яталася його діяльність.

Керівника передвиборчого штабу Володимира Зеленського Івана Баканова призначено першим заступником голови СБУ, начальником Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ.

Біографія Івана Баканова