Іван Баканов став новим заступником голови СБУ. Факти ICTV розповідають хто такий Баканов і чим запам’яталася його діяльність.
Керівника передвиборчого штабу Володимира Зеленського Івана Баканова призначено першим заступником голови СБУ, начальником Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ.
Біографія Івана Баканова
Іван Баканов – бізнесмен, глава партії Слуга народу, глава виборчого штабу Володимира Зеленського. Один із засновників, керівник і юрист Кварталу 95.
Іван Баканов народився 2 травня 1974 Кривому Розі Дніпропетровської області. Закінчив Академію праці і соціальних відносин в Києві.
З 25 січня 2013 – керівник ТОВ Квартал 95, а з 27 грудня 2013 – керівник ТОВ Студія Квартал-95.
У президентській передвиборчій кампанії 2019 Іван Баканов – глава передвиборчого штабу Володимира Зеленського.
Одружений з Оксаною Лазаренко, подружжя виховує сина.
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Нагадаємо, головою Адміністрації Президента став Андрій Богдан.