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Факти / Україна / Політика

Що відомо про Івана Баканова: біографія заступника глави СБУ

Іван Баканов став новим заступником голови СБУ. Факти ICTV розповідають хто такий Баканов і чим запам’яталася його діяльність.

Що відомо про Івана Баканова: біографія заступника глави СБУ

Керівника передвиборчого штабу Володимира Зеленського Івана Баканова призначено першим заступником голови СБУ,  начальником Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ.

Біографія Івана Баканова

Іван Баканов – бізнесмен, глава партії Слуга народу, глава виборчого штабу Володимира Зеленського. Один із засновників, керівник і юрист Кварталу 95.

Іван Баканов народився 2 травня 1974 Кривому Розі Дніпропетровської області. Закінчив Академію праці і соціальних відносин в Києві.

З 25 січня 2013 – керівник ТОВ Квартал 95, а з 27 грудня 2013 – керівник ТОВ Студія Квартал-95.

У президентській передвиборчій кампанії 2019 Іван Баканов – глава передвиборчого штабу Володимира Зеленського.

Одружений з Оксаною Лазаренко, подружжя виховує сина.

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Нагадаємо, головою Адміністрації Президента став Андрій Богдан.

Фото: УНІАН

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